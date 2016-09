En Carmen no entrará UBER; advierte Peralta May, líder de la CTM

now playing

Ante la amenaza por parte de la empresa UBER de entrar en funciones el próximo 20 de septiembre en Carmen, el secretario general de la Federación Local de Trabajadores Cetemista,Luis Ramón Peralta May, aseguró que en la isla UBER no brindará el servicio de transporte particular; ante esto anuncia la entrada en vigor de una aplicación para que se preste el servicio de primera por parte de los “Taxi Plus”.

Convencido de las políticas que impulsa el gobierno del estado de no permitir que se rompa el monopolio en el servicio del transporte particular en la isla, el dirigente de FLTC en Carmen indicó que de entrar el servicio de la empresa con una aplicación de alta tecnología desplazará el trabajo de los más de 32 socios del taxi plus y los más de mil taxistas que existen en la ciudad.

Reiteró una vez más que nadie está por encima de la ley y quien la corrompa o ejerza funciones que violente el estado de derecho serán sancionado y multados tal como se dio el caso en la capital, donde se han retenido a más de cinco unidades que ofrecen el servicio de UBER.

Peralta May, reconoció que existen deficiencias en el servicio de taxis, pero ante los medios que existen en el servicio de Taxi Plus desde hace más de 25 años se ha tratado de generar un servicio de transporte de calidad, unidades nuevas y climatizadas, pero sobretodo que cuentan con la experiencia para dar al visitantes y ciudadanos un mejor servicio.

El también diputado local dijo se ponen a la par y se renovaran para ofrecer el servicio a través de una aplicación en los teléfonos celular y se preste este tipo de servicios en la isla, el cual podría estar entrando en servicio el próximo mes con las unidades del Sindicato Único de Trabajadores del Volante del grupo de Taxi Plus.

Climatizados, cobros a través de tarjeta de crédito y débito, servicio exclusivo y choferes certificados por el Instituto Estatal del Transporte (IET), será el nuevo servicio que podrán ofrecer los taxis en la isla.