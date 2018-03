En marcha las campañas políticas

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. En los primeros minutos de este viernes, arrancaron las campañas para la elección a la Presidencia de la República, senadoras y senadores de la República, y diputados federales, en total se disputarán 3 mil 400 cargos de elección popular.

Durante esta elección que se ha denominado la más grande en la historia de México, habrá comicios en 30 de las 32 entidades federativas, y un total de 87.8 millones de mexicanos saldrán a votar el próximo 1 de julio, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin perder un minuto, los primeros en empezar sus actos proselitistas fueron Ricardo Anaya Cortés y Margarita Zavala; el primero, candidato de la coalición “Por México al Frente”, con un “hackatón” y la segunda, desde el Ángel de la Independencia, como candidata independiente, la primera en la vida democrática de este país.

En tanto, que José Antonio Meade Kuribreña anunció desde sus redes sociales, que iniciará sus actividades públicas a partir de hoy domingo, en respeto a las tradiciones y la fe que comparte con la mayoría de las familias mexicanas, al celebrarse en México la Semana Santa.

Del arranque de campaña de Meade, se sabe que será en Mérida, Yucatán, hacia donde viajará con su equipo de colaboradores y otros actores políticos integrantes de la colación conformada por el PRI-PVEM-PANAL.

Por su parte, el candidato a la presidencia por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, al igual que el ex secretario de Hacienda, difundió un video en redes sociales, en el cual señaló que estos días son de guardar y de reflexión, en respeto de todas las creencias y religiones, dijo, y hasta de los no creyentes. Será este domingo que empiece su campaña, la tercera en busca del más alto cargo público al que puede aspirar un mexicano.

Se elegirán 64 senadurías por el principio de mayoría relativa, 32 senadurías por el principio de representación proporcional, 32 senadurías de primera minoría, así como también 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa, 200 diputaciones por representación proporcional la campaña de esto se llevará a cabo del 30 de marzo al 27 de junio de 2018.

EN CAMPECHE

En tanto, los candidatos campechanos al Senado de la República, Christian Castro Bello y Rocío Abreu Artiñano, en punto de las 12:01 horas de este Viernes Santo, empezaron a promover su imagen a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, bajo el slogan “Un Campeche con más potencia”.

“Nuestro estado tiene hoy más potencia, porque los campechanos nos sentimos orgullosos de verlo crecer; porque nuestras ganas y nuestra capacidad, la han hecho una tierra más activa, y eso tenemos que conservarlo”, expresó Castro Bello.

Con un brevísimo video, donde se escucha la porra “Yo confío en Rocío”, Abreu Artiñano, señala estar lista para crear en equipo un #CampecheConMásPotencia, iniciando así su labor proselitista. Ambos, candidatos al Senado por la coalición “Todos por México”.

También por esa coalición, pero buscando un escaño como candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa, Jorge Chanona Echeverría y Dulce María Cervera Cetina, por el Distrito I y II, respectivamente, comenzaron a difundir sus mensajes en el arranque de campañas.

“Nadie escoge dónde y cómo nace, pero sí escogemos cómo crecemos, y yo he decidido crecer para servir a Campeche”, señala el ex titular de la Sedesyh.

Mientras que por la coalición “Por México al Frente”, la ex dirigente estatal del PAN, Yolanda Valladares Valle y candidata al Senado, lanzó un video con su imagen caricaturizada, donde anuncia que visitará casa por casa, para escuchar sus demandas y hacer sus propuestas.

La diputada local panista Ileana Herrera Pérez, candidata a diputada federal por el Distrito II, por la coalición “Por México al Frente”, anunció que los 90 días que dura la campaña, recorrerá los municipios de Champotón, Escárcega, Palizada, Candelaria y Carmen.