En nada ayudan las denostaciones; Campeche requiere de unidad: ECR

La unidad que México necesita en estos momentos no es hacia un gobernador o el Presidente de la República, sino la que requiere la defensa de la Nación, expresó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ernesto Castillo Rosado, tras convocar al partido Morena a que pongan en práctica la crítica constructiva y no las denostaciones, que en nada ayudan.

-No compartimos la postura de los representantes del partido Morena, que solo obedecen órdenes del centro de la República, y ha sido muy claro el gobernador cuando llamó una vez más a la unidad a todos los actores no sólo políticos, económicos y sociales, principalmente.

El también legislador local, dijo que es momento de cerrar filas ante el escenario adverso que estamos viviendo los mexicanos como Nación, por las medidas que está tomando un gobierno por capricho y decisiones personales del actual presidente de los Estados Unidos.

Refirió que quienes representan a ese partido en el Estado, todo critican y nada proponen y se niegan a ver que con cada crítica pierden credibilidad ante los campechanos, como ocurrió en la Marcha por la Unidad en la que participaron 40 mil campechanos.

-No era una marcha política ni del Gobierno del Estado sino una marcha ciudadana donde Campeche fue una vez más referente nacional, una muestra de solidaridad con los connacionales que viven momentos de incertidumbre en el vecino país del Norte -precisó.

Destacó que prueba de ello, es que se replicó el ejemplo que puso Campeche en otros estados del país, con el único objetivo de mostrar unidad ante un gobierno discriminatorio como el que encabeza Donald Trump. .

No obstante, agregó que afortunadamente los campechanos ya se dieron cuenta no de ahora sino desde hace mucho cuál es la acción y el propósito de Morena, “y ya literalmente, menos campechanos lo toman en cuenta por esa actitud negativa y que poco ayuda a construir la unidad, que es lo que más necesitamos los campechanos y mexicanos”.