En noviembre, “Salud en tu escuela”

Para atender el programa “Salud en tu escuela”, se están coordinando acciones con la Secretaría de Educación Federal para que a principios de noviembre inicie la capacitación en los centros escolares, dio a conocer el secretario de Salud del Gobierno del Estado (SS), Álvaro Arceo Ortiz.

Entrevistado por el anuncio que hiciera hace unos días el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de la próxima visita del secretario de Salud Federal, José Narro Robles, para echar a andar este programa del que Campeche, de nueva cuenta es referente a nivel nacional, el funcionario recalcó que el primer paso en este proceso, es precisamente brindar la capacitación a los docentes.

-Es un programa coordinado entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, y la capacitación va enfocada sobre todo en todos los elementos de las escuelas y los componentes de la salud que deben entrar en esa conciencia del cuidado de la salud, no solo de los alumnos sino de los maestros y padres de familia -indicó.

En ese sentido, refirió que los componentes del programa “Salud en tu escuela” irán dirigidos a los planteles que tendrán su certificación por la SEP y la SS.

-¿Tienen ya un número de planteles que participarán?

-No, aún no. Estamos en ese proceso, pero, en otros estados donde se ha implementado y la propuesta que se ha hecho es que sean 40 escuelas. Eso es lo que se está afinando ahorita.

Mencionó que una vez que llegue a Campeche el personal de la SEP se tendrá un panorama más claro de las metas y objetivos del programa, y afinar detalles.

En Campeche, destacó, se haría la prueba piloto para poderlo implementar en todo el país, enfatizó.

