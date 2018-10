Encabeza AMLO homenaje a las víctimas del 68

Conmemoran el 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco en 1968; el mejor homenaje, es luchar todos los días por México, asegura

Como parte de la conmemoración a la víctimas del 68, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, encabezó una guardia de honor en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco donde refrendó que las fuerzas militares no serán usadas para resolver diferencias en el país.

“Esta ceremonia es una ofrenda a los estudiantes que perdieron la vida, a sus familiares, los que sobrevivieron y siguen luchando como entonces por la justicia, por la libertad, por la democracia”.

Agregó que en esta nueva etapa (la cuarta transformación), honrarán la memoria de los jóvenes estudiantes del 68 a través del humanismo y sin represión, “luchando todos los días para que México sea un país con justicia”.

Señaló que, como jefe de las fuerzas armadas, nunca dará orden a éstas para impedir que la ciudadanía se manifieste libremente.

“Nunca, jamás, se utilizará la fuerza para resolver conflictos, diferencias, protestas sociales. Ese es el juramento que nosotros hacemos, no hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo. No habrá autoritarismo”.

Refrendó que atenderán los problemas de inseguridad y violencia que hay en el país para garantizar la paz y tranquilidad que son “frutos de la justicia”.