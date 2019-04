Encabeza Obispo ceremonia del lavatorio en Catedral

En el marco de la Semana Mayor, ayer Jueves Santo se llevó a cabo la representación del lavatorio de pies y la Cena del Señor, ambas, presididas por el obispo José Francisco González González, en la Santa Iglesia Catedral “Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.”

Cientos de fieles católicos se dieron cita minutos antes de las 18:00 horas, para participar en la ceremonia eucarística con motivo de recordar el pasaje bíblico, donde Jesús lava los pies de sus 12 apóstoles y la última cena, antes de que sea entregado.

Durante la homilía, monseñor González destacó que durante el Jueves Santo se celebran tres motivos que la liturgia resalta, la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor, una nueva alianza establecida por Jesucristo a uno mismo, al prójimo y a Dios.

-Jesús va a hacer una Pascua en la Pascua y lo que ha hecho Jesús es amar, San Pedro en sus primeros discursos establecidos en Hechos de los Apóstoles, define a Jesús como aquel que hace el bien, la vida de Jesús es un continuo predicar el bien y hacer el bien. Jesús tiene un amor universal, constante y permanente, amó al mundo hasta el extremo.

El representante de la Iglesia Católica en el Estado, enfatizó que Jesús lavó los pies a cada uno de los Apóstoles, porque los quiso preparar para participar en la comida que estaba preparando, es decir, la Eucaristía.

-Si no hay purificación, la Eucaristía no tiene el efecto que debe tener, como dice San Pablo, el que come a Cristo en pecado mortal, tiene su propia condenación; Jesús por eso purifica a sus apóstoles, en sus vidas con sus pies representados, para que así puedan participar no por la dignidad de los Apóstoles sino por la dignidad del maestro que los purifica.

Al término del mensaje, el obispo se dispuso a lavar los pies de 12 creyentes que forman parte de los grupos católicos de la Iglesia, como un acto de humildad tal y como lo hizo Jesucristo con cada uno de sus apóstoles.

Posterior a la ceremonia eucarística, se realizó la procesión del Santísimo Sacramento, pasando por cada una de las calles principales del Centro Histórico de la Ciudad y retornar a la Catedral donde se hizo la adoración solemne de Jesús Eucaristía.