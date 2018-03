Encuentro con la militancia / Somos fuertes; vamos a ganar, garantiza PRI

En encuentro con la militancia priista, los candidatos a cargos de elección popular demostraron por qué son la carta fuerte de la coalición “Todos por México” y porqué Nueva Alianza dejó los lugares a quienes son considerados la nueva generación campechana de gestores, Christian Castro Bello para senador y Jorge Chanona Echeverría para diputado federal, y Dulce María Cervera Cetina, así como Rocío Abreu Artiñano, como integrantes de las fórmulas, las mujeres de confianza.

Ante miles de priistas que se dieron cita en el Circo-Teatro “Renacimiento”, jóvenes de los diferentes cuadros, activistas, cenecistas, alcaldes, cetemistas y claro, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, dejaron en claro a través de sus palabras, por qué se encontrarán en las boletas el próximo mes de julio, así como porqué en breve empezarán a recorrer el Estado en la búsqueda de la confianza de los ciudadanos.

El ahora ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Cristian Castro Bello, durante su intervención, destacó que “Gran mexicano como Luis Donaldo, hoy sus palabras tienen más eco que nunca, sobre todo cuando decía que México no quiere saltos al vacío, retrocesos, por eso, los mexicanos y los campechanos no podemos permitir el retroceso de ninguna forma y ningún color, y mucho menos en forma de mesianismo; agarremos con las dos manos el presente para construir un mejor futuro”.

Señaló que hoy los Jóvenes no sólo tienen la energía, sino la experiencia, capacidad y preparación para hacer de Campeche un estado con más potencia, capacitados para llevar las riendas del Estado y apoyar a quien sin duda es un ejemplo, con su trabajo diario, gestión permanente, ese trabajo que Alejandro Moreno representa para todos.

-Hemos tenido la oportunidad de servir a Campeche desde varias trincheras diputado local, Sedesol, logramos grandes resultados en equipo con el Gobierno Federal, Estatal y Municipales, abatir la pobreza no es fácil, pero en Campeche pasamos del lugar 27 al 4 lugar, quiero servir a los campechanos desde la trinchera que me toque. Que Campeche siga creciendo, los once municipios, ¡vamos a ganar, porque hoy es momento de volvernos más fuerte para hacer fuerte a Campeche y a México!

Previamente, Chanona Echeverría admitió que no hay un cambio que por bien no venga, e hizo referencia a que el desarrollo y futuro de Campeche se encuentran en el campo campechano, pero la riqueza, esa se encuentra en la gente que permanece de sol a sol trabajando la tierra.

Hizo énfasis en que su paso por diversas dependencias como Inca Rural, fue el detonante de su acercamiento a la labranza de la tierra, pero fue ahora como secretario de Desarrollo Social y Humano, donde comprendió la necesidad tan grande de traer a Campeche estrategias y posibilidad de recursos para inyectarle al campo, el crecimiento de la producción agrícola, pero sobre todo, de buscar que ese producto sea orgullosamente campechano con una marca verdadera.

Por su parte, Dulce Cervera Cetina candidata a diputada federal por el Distrito 02, aseguró que juntos irán por un proyecto nacional, el de José Antonio Meade para la Presidencia de la República, con el trabajo de todos los priistas, de las mujeres campechanas que cada vez son más pues llegaron para quedarse, “no somos una historia”, levantando aplausos y vítores.

-Con esa pasión que nos caracteriza a las mujeres, vamos a seguir proyectando a Campeche a nivel nacional y mundial. Ese proyecto que tenemos que hacer y lo vamos a demostrar con los hechos los jóvenes, las mujeres, los hombres, organizaciones que siempre nos han dado resultados, al partido hay que devolverle lo mucho que nos ha dado. Honramos la memoria de ese gran hombre Colosio con el trabajo, esfuerzo y le entreguemos Campeche a todo lo que da -afirmó.

Asimismo, Rocío Abreu Artiñano, candidata al Senado de la República, no se quedó atrás, pues exclamó que son un partido que cumple, con un líder que cumple con el aplomo, valor y sensibilidad de las mujeres, con la fortaleza, compromiso de hombres que no se achican ante los retos y crecen ante la adversidad y creen que Campeche es grande y seguirá creciendo con todos los que son parte de ese cambio que anhela no solo la entidad sino el país.

-Campeche está destinado a cosas grandes, tiene rumbo y futuro, pasión y entrega de un gran campechano, un hombre incansable que ha hecho retumbar el nombre de Campeche donde antes no se escuchaba, nuestro mayor activo y amigo, Alejandro Moreno Cárdenas -dijo.

Continuó explicando que ante uno de los momentos más importantes de la historia, los ciudadanos les reclaman a salir a defender el derecho de las nuevas generaciones, no ser solo espectadores sino protagonistas del nuevo rumbo para México.

A la ceremonia asistieron como invitados los candidatos a diputados federales y senadores de la Coalición PRI-PVEM-PANAL, Dulce María Cervera, Rocío Abreu Artiñano, Christian Castro Bello y Jorge Chanona Echeverría; así como los dirigentes de estos partidos, Ernesto Castillo (PRI), Mario Tun Santoyo (PANAL) y Alvar Ortiz Azar (PVEM).

MEADE, COMPROMETIDO CON MEXICO: AMC

Moreno Cárdenas mencionó que José Antonio Meade es un mexicano que ha demostrado su aprecio y cariño por Campeche; “es un ciudadano comprometido con las causas que hoy necesita México, dando resultados en los puestos en que ha estado, con un gran compromiso con las familias mexicanas. Es un mexicano de resultados y soluciones”.

Indicó que la Fundación Colosio es parte importante del PRI, pues es su sustento ideológico, el que se encarga de construir su plataforma política electoral y agregó que como gobernador, con humildad y sencillez, seguirá trabajando todos los días con responsabilidad para cumplirle a los campechanos y a su partido.

– Los campechanos no estamos hechos para metas pequeñas: estamos hechos para metas grandes y alcanzar los grandes desafíos para construir un gran Estado. Soy un político de tiempo completo y todos los días me preparo, porque nadie hará por nosotros lo que nos corresponde hacer- indicó.

Mencionó que en unidad se va a construir un Campeche fuerte, vigoroso, pues “somos la generación de la transformación, del desarrollo, para construir el mejor Campeche de todos los tiempos”.

El presidente de la Fundación Colosio Campeche, Jorge Lazo Pech, recordó que a 24 años de su artero asesinato, los ideales de Luis Donaldo Colosio siguen vigentes, recordando que “los partidos verdaderamente democráticos se ganan su legitimación con el trabajo diario”.

Mencionó que en los ideales de Colosio no tienen cabida la improvisación ni las soluciones mágicas o transitorias, muchos menos las ocurrencias descabelladas: “Colosio fue un hombre íntegro que dejó sus ideales, por lo que con nuestras actitudes debemos hacer honor a ellos para mantener vivo su legado”.