Rinde protesta ante el Congreso, nueva Contralora

Enoja a Morena que critiquen al Presidente

Una vez más, Morena en el Congreso del Estado no aguantó las críticas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que el PAN pusiera el dedo en la llaga por la falta de estrategia en materia de seguridad antes, durante y después de la detención e inmediata liberación del hijo de “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.

Brincaron los diputados de esa bancada en su defensa, llegando incluso a los improperios y a querer fijar “línea” de lo que se puede o no decir en la tribuna legislativa.

Todo empezó con la panista María de los Dolores Oviedo Rodríguez, quien dijo que lo ocurrido en Culiacán el pasado 17 de octubre, “es el mejor ejemplo de la nula política de seguridad que el Estado mexicano viene aplicando desde que decidió de manera unilateral combatir al crimen organizado con abrazos y no balazos, con amenazas infantiles y caseras de acusarlos con sus mamás y abuelitas, recomendándoles simplemente portarse bien. Nunca antes el Estado se había sometido de tal forma y magnitud”, expresó.

Palabras más, palabras menos, la legisladora continuó enumerando los yerros de la actual administración federal, y principalmente del Titular del Ejecutivo federal, “su incapacidad y torpeza aflora, la evasión de su responsabilidad legal debe ser juzgada, está visto que no puede con el cargo, le queda grande la banda presidencial”, recalcó.

Iracunda, la doctora María Sierra Damián, a todo pulmón, le reviró al PAN cómo dejaron al país, con deudas y falta de resultados, y dando muestra de su florido lenguaje soltó que durante 12 años “no hicieron ni madres, así de fácil”, ganándose tremenda llamada de atención de Karla Toledo Zamora, presidenta de la Mesa Directiva, para conducirse con mesura.

Y saltándose las trancas, y sin avocarse al tema por el que intervino para hechos, defendió que el líder moral de Morena lleva “ocho o nueve meses de gobierno”, mientras que el narcotráfico es un problema añejo, ejemplificando que “en Carmen corre la droga en las tienditas de la esquina sin que nadie haga nada”.

No obstante, reconoció le faltó capacidad de reacción al Presidente, pero “no es un marihuano como uno que estuvo aquí en México y hasta sus hijos estuvieron internados en una clínica de Vallarta, hasta grande le quedó el uniforme”, fustigó. No sin antes aplaudir que el mandatario federal hizo bien en dejar libre a un individuo y no convertir en un baño de sangre a Culiacán.

-Del comandante Borolas al comandante sin bolas -señaló José Inurreta Borges, al intervenir en la gresca entre panistas y morenistas, y manifestar que sólo a la 4T se le ocurre ir así por el hijo de “El Chapo.

Acto seguido, se enfrascaron en lo que pareció una eternidad diputados del PT, PRI, PAN una vez más, y Morena, por supuesto.

José Luis Flores acusó al blanquiazul de colgarse de temas políticos a falta de propuestas locales, se vuelve grilla, manifestó.

El PAN, en voz de Inurreta Borges le respondió que al crimen organizado se le combate con estrategia, “aquí y en todo el mundo, así que fuchi, guácala, con tu postura”.

RINDE PROTESTA NUEVA CONTRALORA

Como parte del orden del día, rindió protesta de ley la nueva titular de la Contraloría, Elvira de Los Ángeles López González, quien fue ratificada por el Congreso en la pasada sesión.

También aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que tome las acciones y medidas gubernamentales necesarias, ante la inminente falta de medicamentos, falta de personal médico y atención oportuna en las Unidades de Medicinas Familiares y las Clínicas Hospitales de Ciudad del Carmen y de San Francisco de Campeche “Dr. Patricio Trueba de Regil”, en especial la Unidad de Medicina Familiar de Calkiní, de los derechohabientes en el Estado de Campeche. Tuvo 24 votos favor y cuatro en contra.

Se reprogramó para la sesión de hoy jueves el punto de acuerdo que presentó el diputado Jorge Nordhausen Carrizales, relativo al adeudo de PEMEX con proveedores locales, que será enviado a su director general.

En tanto fue turnada a Comisiones la iniciativa para expedir la Ley de Austeridad, promovida por el coordinador de la bancada de Morena.

Los trabajos legislativos continuarán hoy a las 11:00 horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo.

