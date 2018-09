Entorpece Lazarus la entrega y recepción

Oscar Rosas González, alcalde electo de Carmen, tachó de irresponsable al aún presidente municipal Pablo Gutiérrez Lazarus, por negarse a iniciar el proceso de entrega-recepción y dejar en condiciones deplorables las arcas del Ayuntamiento, ya que heredará del panista una deuda de 300 millones de pesos.

En entrevista, Rosas González expuso a los medios de comunicación que es una vergüenza que Gutiérrez Lazarus deje en esas condiciones a un municipio tan importante como lo es Carmen.

De su parte, dio a conocer su equipo de trabajo, pese a que Pablo Gutiérrez se niega no solo a reconocer su derrota en las pasadas elecciones, se niega a cumplir con la Ley e iniciar el proceso de entrega-recepción.

Puntualizó que los nuevos gobiernos electos deberán entrar en funciones el 1 de octubre, pero en su caso aún no tiene fecha para su toma de protesta, dado que el aún alcalde de Carmen les ha negado el acceso a la Comuna, y menos aún les ha permitido dialogar con quienes lo acompañarán en su nueva encomienda, reveló Rosas González.

-Son como 380 millones de pesos, lamentablemente es una deuda muy fuerte, me estoy acercando para ver la manera de irla solventando, porque pagar esa cantidad de recursos, prácticamente dejaría al ayuntamiento sin ninguna manera de llevar sus obligaciones a diario y esa es la razón por la cual me tuve que acercar con el Delegado del IMSS, y revisar la situación financiera que guarda ahora el municipio.

Adelantó que entre las primeras acciones a realizar, y dado el monto tan elevado de la deuda, buscará que el Gobierno del Estado pueda echarles la mano con una partida de apoyo para dirigir a ese rubro, y no se lesione a los trabajadores municipales.

-Cabe señalar que este no es el único problema, también hay pendientes pagos con Hacienda, ya que ISR sí se dedujo, pero hay obligaciones que no se cubrieron y eso genera condiciones muy difíciles económicamente hablando y eso nos pone en una situación difícil, económicamente hablando al iniciar esta administración que en 10 días vamos a iniciar.

Finalmente, el alcalde electo destacó que hasta ahora de lo único que tiene conocimiento de situación de las finanzas actuales del Ayuntamiento de Carmen, es la deuda antes mencionada y los pagos que deben al IMSS, “de lo demás tendremos conocimiento cuando tomemos posesión”, señaló.