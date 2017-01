Entrará en vigor ajustes a Ley de Navegación y Comercio Marítimo

now playing

Lo que temían los integrantes de pilotes del Carmen se hizo realidad, la modificación a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos junto con la Ley de Puertos, lo que permitirá la militarización de toda la instalación portuaria en los litorales mexicanos, en el caso de Ciudad del Carmen este proceso se realizará en los próximos seis meses.

El titular de la Capitanía de Puerto de la Isla, Ildefonso Carrillo Mora, afirmó que dejarán de pertenecer a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y que en adelante la Secretaría de Marina (Semar) se hará cargo de las cuestiones navieras, por lo que le corresponderá el otorgamiento de permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico con embarcaciones menores, así como autorizar arribos y despacho de las embarcaciones y artefactos navales.

Además, la Semar va a ser también la responsable de abanderar y matricular las embarcaciones, administrar los registros nacionales de la gente de mar y de embarcaciones, inspeccionar y certificar a las embarcaciones, cumplir con tratados internacionales y la legislación en materia de protección marítima y portuaria salvaguardando la vida humana en el mar, prevenir la contaminación, sancionar por infracciones a la legislación, y nombrar y remover a los capitanes de puerto.

Pero la molestia en el sector marítimo es latente, Jesús Martínez Sánchez, presidente del Colegio de Marinos Mercantes de Campeche, aseguró que cada institución tiene definidas sus funciones, la Semar custodia eficientemente las aguas nacionales y la SCT es el organismo encargado de organizar adecuadamente las operaciones marítimo-portuarias, el cambio que se aproxima podría tener consecuencias serias, ya que los oficiales navales de la Marina Armada de México no saben absolutamente nada en el manejo de mercancías, carga y descarga de buques, por lo que no están de acuerdo en la decisión de los políticos, aunque a final de cuentas sus opiniones no fueron tomadas en cuenta y por ello, se aprobó la militarización de los puertos.