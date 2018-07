Entrega hoy INE su constancia a senadores electos

En sesión del Instituto Nacional Electoral (INE), se dio a conocer que se han concluido los trabajos correspondientes de los consejos distritales relativo al conteo del 80 por ciento de los paquetes electorales que se recibieron de la elección, de un total de mil 155 en el Estado sobre la elección federal.

El vocal ejecutivo del INE y presidente del Consejo local, Luis Alvarado Díaz, señaló que se procedió a hacer el conteo para la elección presidencial, diputado por mayoría relativa y representación proporcional, así como de senadores por mayoría relativa y por representación proporcional, de los cuales los resultados ya son de dominio de todos los ciudadanos.

Por lo que puntualizó que este domingo a las 8 de la mañana, se estará llevando a cabo en la sede del Consejo Local el computo de la entidad federativa de la elección de senadores, que consistirá en la suma de las actas que fueron generadas por cada uno de los consejos distritales y una vez hecho este trabajo, se podrá entregar la constancia de mayoría a quien haya tenido más votos, en este caso será a Morena y en el caso de la primera minoría corresponderá al PRI, una vez concluido esto se estarán enviando los expedientes correspondientes de la Cámara de Diputados y Senadores.

Así mismo señaló el buen trabajo realizado en los dos consejos distritales y en el Consejo Local también, así como el tiempo y el profesionalismo de todos los integrantes de cada una de las juntas distritales del INE, incluidos los capacitadores electorales que estuvieron en jornadas maratónicas, pero que dan elementos de certeza a este proceso que se inició desde noviembre del año pasado hasta concluir con la elección del primero de julio.

Resaltando que en esta elección se tuvo una participación del 69.9 por ciento, lo que colocó a Campeche en el cuarto lugar nacional, solo por debajo de Yucatán, Ciudad de México y Tabasco, quienes oscilaban entre el 70 y 74 por ciento de participación, teniendo en cuenta que en estos estados también se tuvo elección de gobernador, por lo que esto siempre lleva consigo mayor participación ciudadana.

LLAMADO A LA CIVILIDAD

Referente a los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades electorales y el panorama vivido hasta este momento ante la jornada electoral, debido a los dimes y diretes surgidos por diversos actores políticos, que han derivado en una denuncia contra la titular del IEEC, señaló que pesa a ignorar el motivo por el cual se le está señalando a la consejera presidenta, se debe hacer un llamado a la civilidad y tranquilidad a los ciudadanos ante esta recta final.

Según su opinión, indicó que en todo el proceso se ha tenido el acompañamiento de los representantes de los partidos políticos, en las casillas y ahora en los consejos distritales, por lo que no se puede dudar de que las elecciones y procesos se han llevado con total transparencia, sin embargo “yo entiendo que hay elecciones muy cerradas en el ámbito local, pero deben determinarse con la certeza que la ley implica, sin abrir paquetes que no se deben abrir, ya que eso nulificaría a su vez la votación y apegarse al marco de la ley, si se tienen que abrir paquetes, pues que se abran pero hay que hacerlo bien”, dijo.

Puntualizando que estas elecciones se llevaron a cabo en un mismo lugar, en una misma casilla e incluso con los mismos funcionarios, es decir en conjunto INE e IEEC, por lo que garantizan que el proceso en conjunto es veraz, ya que se llevó con calma y sin mayores problemas; ya que entre las únicas quejas recibidas se encontró que del total de presidentes de casilla capacitados, solamente tres no llegaron y fueron sustituidos por personas quen se encontraban en la fila.

Es decir, que mil 152 eran los presidentes que tenían que estar ejerciendo esa función totalmente capacitados, teniendo así prácticamente un 99 por ciento aproximadamente de los presidentes de casillas que conocían toda la instrumentación y los pasos a seguir durante la jornada, esto aunado al 13 por ciento de faltistas en las mesas directivas, por lo que este mismo porcentaje es cubrió con personas de las filas.

“Yo lo que considero es que deben haber pruebas para acusar, hay que comprobar y en eso el tema de los medios de comunicación son muy importantes, cualquier señalamiento sobre cualquier acción que se esté cometiendo a favor o en contra de alguien o que se sienta que se están vulnerando los derechos de los partidos, deben canalizarse por medio de la Ley” especifico al hablar de las acusaciones en contra de su homóloga local Mayra Fabiola Bojórquez.

Señalando que se deben concluir los procesos de las instituciones electorales, y no juzgar anticipadamente, ya que aún hay una parte del proceso electoral, que le falta al menos al INE, que es la parte de la fiscalización, la cual se lleva a cabo en estos momentos y que a su tiempo se dará a conocer al IEEC y ciudadanos, por lo que recordó que el conteo es uno solo y que debe tener quórum legal para llevarse a cabo por lo que en caso de que alguno falte no se puede llevar a cabo el proceso de conteo u otro proceso en los consejos distritales ya que sería ilegal según lo estipulado en la ley.

Puntualizo que en el ámbito federal no ha habido ningún problema con los partidos o candidatos como en la cuestión local, lo cual lo atribuyó a que en lo local se tuvieron votaciones muy cerradas en diversos cargos, como alcaldías y diputaciones; esto debido a que las votaciones fueron organizadas y llevadas a cabo de manera conjunta entre el INE y el IEEC, señalando que en estos momentos no se tiene un registro de anomalía en el proceso.

PROCESO TRANQUILO

Así mismo opino que en general la jornada electoral tuvo sus altibajos y sus situaciones particulares, pero no hubo nada que ponga entredicho el proceso electoral; ya que como quejas se tuvieron el retraso de la instalación de las casillas ante la falta de algún funcionario para completar el quórum de la mesa directiva de casilla y sin embargo no se tuvieron quejas mayores, sólo la de algunos militantes o representantes de partido a los que no dejaban entrar al haber llegado tarde o por no encontrarse en el lugar que le correspondía, ya que a veces se encontraban en la casilla contigua o porque el presidente no lo dejaba pasar porque ya se tenía ocupado su lugar; así como el cambio de lugar de una casilla que se dio al ser avalado por los representantes de partidos políticos e integrantes de la mesa directiva,

“Todos los actos se están llevando a cabo con la vigilancia de los partidos políticos del estado, por lo que si ellos son testigos de esto se debe señalar y poner las pruebas pertinentes para que sea válido cualquier queja para no poner en riesgo el proceso”, dijo.

Por último hizo un llamado a los partidos políticos y ciudadanos para dejar a las autoridades hacer su trabajo, si bien tienen el derecho de quejarse y manifestar cualquier percance que encuentren en el proceso final que se lleva en estos momentos en los consejos distritales, señaló que de ninguna manera se puede azuzar a dichos consejos; ya que sería algo impropio llevar grupos de choque disfrazados de militantes a las sesiones de los consejos distritales para amedrentar a los consejeros que tienen trabajo que hacer y que saben cómo hacerlo, al contar con la capacitación del órgano electoral y con la representación de los partidos políticos.