Entregan Premio Estatal de la Juventud 2018

Un total de once jóvenes recibieron ayer el Premio Estatal de la Juventud 2018, de manos del titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh), Pedro Armentía López, en representación del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

En presencia del secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, y de los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Ramón Méndez Lanz y Miguel Ángel Chuc López, respectivamente, así como autoridades estatales, se otorgó el Premio Estatal de la Juventud 2018 en sus diferentes categorías: Compromiso Social a Emmanuel Francisco Ynurreta Pantí; Jonathan Sánchez Balam en Expresiones Artísticas y Artes Populares; Ramiro de la Cruz Reyes en la categoría Ciencia y Tecnología; Ana María Chepa González en la categoría Fortalecimiento a la Cultura Indígena; Mario Andrés Rosales Peña en Logros Académico Subcategoría A; Juan Yovani Telumbre Terrero Logro Académico Subcategoría B; Kenia Yazmín Miss Zavala en la categoría Discapacidad e Integración; Mariana de Jesús Rejón Hernández en la categoría Aportación a la Cultura Política y a la Democracia; Marco Antonio Reyes Gutiérrez en Ingenio Emprendedor; Edwin Luis Oswaldo Hernández Pérez en Protección al Ambiente y Mónica Aurora Fuentes Bolívar en Logro Académico categoría a mención honorífica.

En su intervención, el titular de la Sedesyh, subrayó que es un privilegio representar como joven aún gran campechano y una persona echada para adelante y que todos los días abona al desarrollo de Campeche como el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el cual les extiende una felicitación y al reconocimiento por todo lo que hacen en beneficio Campeche.

“Este premio más con papel es el reconocimiento a su dedicación a su compromiso al respeto por lo que hacen, pero, sobre todo, un reto hacia ustedes mismos”, recalcó.

Agregó que este premio debe ser dedicado a los padres y madres que se sacrifican para que ellos tengan un mejor presente y un mejor futuro.

Expresó que muchas vidas al integrarse a un trabajo, la vida pone muchas barreras y obstáculos, pero sólo es una prueba. Por lo que los exhortó a seguir cultivando su talento y no desanimarse en la búsqueda de sus objetivos, y trabajar por Campeche y sus comunidades.

Resaltó la presencia de jóvenes del Carmen, quienes gracias a su talento sobresalen y son protagonistas en este Premio. “El protagonismo es bueno, pero debemos tener presente que todo lo que hacemos afecta a otras personas; los jóvenes son el presente y futuro de Campeche, no me queda la menor duda que nos han dado los espacios y las oportunidades, y no hay que desaprovecharlas, hay que estar todos los días convencidos de que lo que tenemos es gracias a nuestro trabajo, gracias a la gente que nos rodea y nos impulsa a salir adelante”, subrayó.

Comentó que al igual que muchos de los ahí presentes, recibió becas durante su vida estudiantil, tanto deportiva y académica, pero, valió la pena, dijo, y agradeció a sus padres por lo que hicieron por él.

Momentos antes, en nombre de los galardonados, Kenia Jazmín Miss Zavala puntualizó que más importante que el diploma recibido, es que hoy se convierte en una experiencia más de vida.

“Si no tuviste el resultado deseado trabaja arduamente, no sólo por el reconocimiento, sino por la satisfacción que conlleva alcanzar nuevas metas. No te rindas toma, aliento si lo necesitas, pero nunca te permitas dejar de intentarlo, el camino ya lo conoces”, enfatizó.