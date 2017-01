Es el gobierno quien se ajusta el cinturón, reitera Gobernador

now playing

*Llama a no dejarse confundir por quienes critican y no proponen *No al “turismo electoral”

Quienes critican y no proponen, no han conseguido un solo peso para Campeche, expresó el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, al señalar que “los compromisos que hemos venido estableciendo en la actual administración se van a cumplir”, y será este 2017, un año de mucha gestión, obra, infraestructura e inversión en los 11 municipios del Estado.

Entrevistado al término del evento que presidió el director general del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, manifestó que el Plan de Acción de ajuste al gasto público y apoyo a la economía de los campechanos que anunció hace unos días, quedó claro que quien se ajusta el cinturón es el gobierno, como en su caso que redujo su salario, aunque luego haya quienes quieren confundir a la gente.

-Hay que proponer, trabajar juntos por Campeche, y por eso mi salario neto como gobernador era de 106 mil 500 pesos, y mi salario actual, después del ajuste que apliqué para reducir el 25 por ciento de mi salario, ahora es de 79 mil 700 pesos, uno de los sueldos de gobernadores más bajos del país, pero aquellos que critican y ponen en duda el trabajo y las estrategias de la actual administración estatal, son quienes no han conseguido ningún solo peso para aterrizar en Campeche -precisó.

Tras reconocer el apoyo de los diputados federales por su apoyo para gestionar recursos, el titular del Ejecutivo estatal convocó a quienes se la pasan criticando sin hacer nada por el Estado a que “dejen mucho bla bla, porque aquí todos nos conocemos y no necesitamos turistas electorales”, recalcó.