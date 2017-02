Es tiempo de cultivar la unidad social e incentivar al campo: Ruiz

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Ante más de 5 mil priistas cenesitas, y como testigo de honor el Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), José Rubén Escajeda Jiménez, le tomó la protesta de rigor a Wilbert Ruiz Poot como dirigente estatal de la CNC en Campeche.

En su mansaje, Ruiz Poot dijo que es tiempo y hora de cultivar la unidad social, política e incentivar al campo, la división debilita y la unidad nos fortalece a todos, por eso hoy convoco a todos los compañeros y compañeras cenecistas campechanos a trabajar en equipo y trabajemos en unidad. Campeche necesita gente que aporte más, gente que no venga a quitar el tiempo, la sociedad campechana no necesita a personas que se les ocurre hoy ser políticos y luego traicionar al pueblo, los priistas somos políticos para toda la vida, no por coincidencia o casualidad.

Campeche es un estado ejemplo de cordialidad y paz social, al frente de la CNC nos esforzaremos y trabajaremos para aprovechar al máximo los programas de desarrollo agrícola que impulsa el Presidente Enrique Peña Nieto, a quien le ofrecemos todo nuestro respaldo en la defensa de la dignidad y soberanía nacional, de igual manera, reconocemos el trabajo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, con su apoyo, el campo campechano será uno de los más productivos de la región y del país.

La Confederación Nacional Campesina abre sus puertas de par en par para luchar por las aspiraciones de todos ustedes priistas cenesitas, y para atenderlos a toda hora y en todo lugar, la CNC está viva y en pie de lucha, ¡Viva la CNC, Viva México, Viva Campeche! finalizó.