Escaño de Layda Sansores en el Senado, el más desaprovechado

Layda Sansores debe asumir su responsabilidad como senadora, votando o gestionando apoyos a favor de Campeche, señaló el secretario general del PRD, Luis García Hernández, pero lamentablemente, agregó, “solo la vemos llegar al Estado para insultar y dar patadas, cerrar calles, hacer actos de vandalismo junto con el loquito Manuel Zavala Salazar”, dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

-Layda debería de hacer algo de provecho, porque ese escaño que tiene en el Senado, le serviría mucho Campeche, hoy que está pasando una crisis económica.

En rueda de prensa, lamentó que en más de 20 años de estar ejerciendo, ya sea una diputación federal o una senaduría, “no le hemos visto nada de nada, por eso Luis García Hernández, le exhorta a la senadora Layda, a que proponga cosas reales y buenas y que haga un ejercicio para bajar recursos económicos para Carmen y Campeche, para que podamos salir adelante los campechanos; la curul que tiene Layda Sansores, es una curul en el Senado vacía y desperdiciada, que le cuesta mucho al Estado”.

Igualmente exhortó a la tres veces candidata perdedora a la gubernatura del Estado a que se sume a los trabajos a favor de Campeche, “hoy más que nunca Campeche, necesita la unidad y creo que podemos discutir temas políticos, pero hoy más que nunca debemos llegar a un acuerdo todos para sacar adelante a nuestro Estado”.

-Partidos políticos, senadores y diputados tenemos que hacer un trabajo en conjunto, porque Layda Sansores Sanromán, solo viene al estado a sacar raja política del sufrimiento de los campechanos.

Acusó que la senadora se pasó 15 minutos llorando y tratando de justificar las gasolineras de su propiedad y de su familia, “por eso es que ella no defiende las protestas contra el gasolinazo, nada más por una razón, porque Layda vive de eso, de las gasolinas”.

-Solo me pregunto, ¿por qué la senadora Layda no le baja el precio al litro de la gasolina y diesel que despachan en sus gasolineras?, pues es porque es su gran negocio y por eso se queda callada, y venir al Campeche, ha gritar e insultar madres, pero la realidad es que no ha aportado nada para nuestro estado y los ciudadanos.

Por último, el secretario general del PRD estatal, pidió a Morena y a la senadora Layda Sansores, “que le bajen al protagonismo, no son épocas de protagonismo ni de sacar raja política de la desgracia de los campechanos; es hora de sumar esfuerzos, aplicarse al trabajo legislativo y traer beneficios para el estado y su habitantes”, finalizó.

Por su parte Luis Felipe Moo Turriza, presidente del Comité Ejecutivo Municipal del (PRD), en Campeche, comentó que “en días pasados el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas hizo un anuncio con el plan de ajuste y un llamado a los alcaldes para apoyarlo, “pero pareciera que algunos personajes de la política no les interesó este anuncio que hiciera el mandatario estatal, ya que no les interesa bajarse el sueldo, como el caso del alcalde de Campeche, Edgar Hernández”.