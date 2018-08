Escasas familias han surtido lista de útiles

A días de iniciar el ciclo escolar 2018-2019, paterfamilias buscan los mejores precios para surtir la lista de material escolar de sus hijos

Ciudadanos divididos ante las compras de útiles escolares, ya que algunos son precavidos y ya tienen listo todo su material, otros esperarán hasta los últimos días para la aprovechar las ofertas que se generen, sin embargo,algunos más esperarán a que el gobierno entregue los paquetes de útiles escolares a sus hijos y solo comprar durante el inicio de las clases aquello que pudiera hacerles falta.

Ciudadanos como Leonor Ruiz Zurita, señaló que, en su caso, ya tiene surtida la lista de útiles escolares, la cual fue comprada principalmente en una tienda de autoservicio especializada en papelería y complementada con artículos de la feria papelera realizada por la Profeco; ante esto, la madre de familia señaló que eligieron estos lugares debido a los precios y a la comodidad que se tiene al ir a “comprar a lo seguro”, ya que muchas veces las inclemencias del tiempo no ayudan para recorrer las papelerías y poder elegir los mejores precios, dado que actualmente los precios de los útiles escolares se han elevado mucho.

Por su parte, Miriam Moo Uc señaló que aún no compran los útiles escolares para su hermanita, ya que dependerá de lo que pidan sus maestros en la escuela, debido a que no se tiene una lista fija del material escolar para no comprar cosas que no se vayan a utilizar, esto, debido a que los precios cada día son más elevados; aclarando que por lo regular todos los insumos escolares los compran en papelerías locales o en los supermercados dependiendo de los precios que se manejen.

Cabe destacar que hay otras personas como Evelyn Monroy, quien pese a no comprar aún la lista de útiles de sus hijos, dijo que espera a poder tener un panorama más amplio de precios, ya que en algunos supermercados se tienen ofertas de libretas que costaban cerca de 50 pesos y ahora las venden a 25 pesos, mientras que otros productos, como los colores, tendrán precios de acuerdo a la marca que pertenezcan; por lo que, señaló, esperará un poco más para saber si se tendrán más ofertas o aprovechar las que ya averiguó; mientras que en su opinión, señaló que en la feria papelera organizada por la Profeco no hay muchas ofertas atractivas.

Sin embargo, hay personas con recursos un poco más escasos que esperan a la entrega de útiles que realiza el Gobierno del Estado y así aprovechar este ahorro a sus bolsillos, para solo completar con los útiles que les hagan falta a sus hijos, ya que, según señalan, es un gran ahorro para las familias.

Por lo anterior, todos coincidieron que debido a la situación económica que se vive en el país, lo mejor es realizar un breve recorrido por supermercados, papelerías y ferias que ofrezcan útiles o material escolar para poder comparar precios, y así comprar todo lo necesario a la medida de las posibilidades económicas.