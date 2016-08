Estamos trabajando para la transformación del Edo: AMC

Del cambio de formato que tendrá el cuarto informe de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, destacó que “es una manera diferente de entablar las cosas; creo que hay que irse renovando para informar a la ciudadanía”, subrayó.

A cinco días de que el mandatario federal haga entrega al Congreso de la Unión del informe que guarda la administración federal, a la par que se reúna con jóvenes de diferente sectores para dialogar con ellos acerca de los logros de su gobierno, el titular del Ejecutivo Estatal coincidió en que se debe renovar la forma de informar a la ciudadanía.

Asimismo, aplaudió las obras y acciones que se han logrado para Campeche con el apoyo del Presidente de la República, a quien ha llamado “el mejor amigo y el mejor aliado” del Estado.

Precisamente de esas obras y acciones, el gobernador del Estado, recalcó que “no saben lo bien que le va a ir a Campeche como estamos trabajando. Iniciaremos las obras, el trabajo, el compromiso en el campo, en pesca, en seguridad; estaremos trabajando fuerte y vamos a convertir a Campeche en un gran Estado; en un Estado de desarrollo y de oportunidad”.

Manifestó que es momento de analizar otros Estados de la República y ser sensatos y serios. “Y yo si quiero decirles, yo sí trabajo, por eso me pagan. En este país hay que pagarles a los que trabajan, hay que saber y tener un compromiso; en este país hay algunos que no demuestran y que no saben qué hacen. Como les he dicho, al final del día, es nuestra responsabilidad, no podemos tapar el sol con un dedo”, acotó.

Subrayó que nuestro país necesita un liderazgo fuerte y necesita personas responsables. “México necesita un compromiso permanente de trabajar todos los días para darles resultados a nuestras familias y a nuestra gente; a todos los campechanos”.

También, Moreno Cárdenas convocó a los campechanos a ayudarlo en su tarea de transformar a Campeche, de cambiarle el rostro a nuestro Estado.

Sin lugar a dudas, puntualizó, “cambiar y transformar los resultados que no se han obtenido, y dar logros importantes; pero sí comparto con ustedes: Estoy contento, siempre estoy optimista. Veo con atención, siempre, la información que se tiene pero hoy estamos trabajando, hoy necesitamos darle resultados a la gente y escuchar a la gente”.

Finalmente, el titular del Ejecutivo Estatal recalcó que su Gobierno escucha a la gente y está cerca de ella, permanentemente, para transformar y para dar resultados.