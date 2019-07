Aunque duela a Yolanda y Nelly, estoy de regreso: CERR

Respetuoso de la opinión de la ex dirigente Yolanda Valladares Valle y la diputada Nelly Márquez Zapata, el ex alcalde de Campeche, Carlos Ernesto Rosado Ruelas, señaló que aunque no les guste, lo verán de regreso en el Partido Acción Nacional (PAN) y en las boletas electorales de 2021.

-Respeto su opinión, pero eso sí, estoy en un proyecto del que no me voy a bajar y si a Nelly le da cuchi cuchi, yo en estos momentos les digo que me van a ver en las boletas electorales del 2021 y de nuevo en el Partido Acción Nacional -subrayó.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre los señalamientos vertidos por la legisladora y empresaria camaronera que al enterarse que el ex edil estaría de vuelta a las filas panistas, declaró en medios de comunicación que no le creía a Ruelas, porque se había ido del partido e incluso apoyado al PRI en pasadas elecciones.

Además, la cuatro veces diputada plurinominal, dos locales y dos federales, dijo desconocer las razones por las que Pedro Cámara Castillo, dirigente estatal del blanquiazul, lo había convocado, y que quizá “busca sumar y sumar gente y, en el caso de Carlos, yo lo respeto, pero sí me da cuchi cuchi, porque como que quiere hacer una cosa y hace otra”, señaló.

En respuesta, Rosado Ruelas manifestó que no hay razón para exaltarse, “por el contrario, yo llego a sumar y ella conoce de mi capacidad electoral y sé ganar elecciones, lo contrario a ellas, que no han ganado nada, todo el partido se los ha regalado”, afirmó.

Y agregó que si dejó el PAN se debió en gran parte a la intransigencia con la que la mancuerna Valladares-Márquez manejaban el partido, “¿qué negocias?, no puedes hablar con ellas si de antemano durante estancia en el partido fueron absolutas, es decir, el poder plurinominal solo estaba en ellas y era complicado tratar con personas así”, expresó.

Por otra parte, lamentó que Valladares se ande peleando en redes sociales con todo mundo, sobre todo con el alcalde de Candelaria, Salvador Farías González, a quien de manera despectiva llamó “aldeano”, por considerar que no está a la altura de poder contender a la gubernatura en el 2021.

-Todos merecemos respeto y Chava Farías ha ganado tres veces la alcaldía de Candelaria, lo quieren mucho en la zona Sur, en Champotón, Escárcega, en Palizada; ojalá y tuviera un poco de voluntad Yolanda de disculparse con don Chava para que podamos trabajar en armonía, pero en tanto, nos sumamos con Chava, todos somos aldeanos y queremos un futuro mejor para Campeche.

Mencionó que recibió la invitación del dirigente estatal Pedro Cámara Castillo, al igual que muchos militantes, para afiliarse de nuevo al PAN, “y así lo haré, para que este proyecto que se está aterrizando y pronto sabrán de mí”, concluyó.