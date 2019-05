Este mes empezarán a operar representaciones Mpales. De la Sedesyh

Durante este mes podrían entrar en funciones las representaciones en los municipios de los programas sociales, dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh), Pedro Armentía López, tras destacar que aún no hay nombres de quienes tendrán esa responsabilidad.

-Se reformó la Ley Orgánica del Estado, se hicieron los ajustes presupuestales para tener representación en cada uno de los municipios. Yo estoy en espera de que ya entre en vigor esta Ley y empiece a funcionar. Lo que sí te puedo decir es que aún no hay nombres, no hay ningún privilegio para nadie -completó.

Significó que se busca sea gente comprometida, trabajadora, echada para adelante, que deje los tintes políticos a un lado, que no entre a una confrontación directa con los alcaldes, que tampoco busque hacer campaña o haga recorridos por las comunidades con un interés que sea otro más que servir a la gente.

-Yo espero que sea ahora en mayo, no es un tema que dependa de mí, todavía estamos en espera de las partidas presupuestales para ponerlo en marcha.

En cuanto a la selección de estos representantes municipales, señaló es un tema del Ejecutivo y deben ser personas que conozcan el municipio y sean personas que estén bien empapadas de las problemáticas y necesidades y sobre todo, que estén dispuestas a rebajar y cumplirle a la gente.

Con relación a la capacitación que deben llevar, subrayó tendrán el acompañamiento de la Secretaría de Planeación (Seplan) a cargo de Ramón Arredondo Anguiano, quien tiene toda la experiencia.

-Nosotros coordinaremos todos y cada uno de los programas que se llevarían a cabo, las estrategias de implementación de los recursos, la planeación de cada uno de ellos y arropándolos con Ramón Arredondo, que está en la Secretaría de Planeación para buscar que los fondos lleguen a cada una de los municipios, pero que lleguen a la gente que realmente lo necesite -enfatizó.

Asimismo, puntualizó que la Sedesyh cuenta con una estructura muy fuerte en cada uno de los municipios y las ventanillas de atención de la SDR que podrían servir como ventanilla única y del Registro Civil, con quienes podrían estar trabajando.

-Yo creo que invertir más que nada invertir en infraestructura y equipamiento para los representantes municipales o coordinadores, vamos a invertir recursos sobre todo en el acompañamiento, es decir, supervisar las acciones que exista un presupuesto para acompañar cada una de las comunidades y ver que los programas estatales se estén aplicando de manera correcta –recalcó.

Armentía López resaltó que la Sedesyh tiene un levantamiento muy claro y específico de cuánto se invirtió en las comunidades el año pasado, fueron mil 128 millones de pesos en más de 249 comunidades, desde un jagüey hasta un pozo artesanal y un tanque elevado.

-Lo que queremos hacer es una planeación junto con Seplan para poder tener más y mejores recursos y que estos coordinadores lleven a cabo una buena coordinación y evitar duplicidad de apoyos o que se reintegre el dinero a la Federación -concluyó.