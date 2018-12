Este mes queda listo Distribuidor Vial: Buenfil M.

El Distribuidor Vial de la avenida Gobernadores se concluirá a mediados del mes en curso, anunció el titular de la Secretaría de Obras Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi), Edilberto Buenfil Montalvo, tras explicar que la obra está casi al 100 por ciento, pero encontraron defectos en la pavimentación.

Subrayó que desde El Carmelo hasta Gobernadores y de la Iglesia de Santa Lucía en la calle 14 hasta Gobernadores, en las calles 114, 115 y 116, se está pavimentando para dar beneficio a toda el área.

Asimismo, destacó que se está concluyendo el drenaje de la Dzarbay y una vez terminada esta obra se realizará la pavimentación de la avenida Cuauhtémoc que se encontraba un poco dañada y en el fraccionamiento Villas del Río.

Con relación al presupuesto federal, recordó que se encuentra en análisis la propuesta para el 2019 y enfatizó que la Seduopi manda un número de obras determinadas a realizar por cerca de 500 millones de pesos, cifra similar a la del ejercicio fiscal actual.

Buenfil Montalvo resaltó que en ese paquete presupuestal no entran los recursos del Puente de la Unidad, ni las Fuentes Monumentales ni el Parque Moch Couoh, “lo único que debemos tener presente es el área de la Concha Acústica y Paseo de los Héroes, ahí si necesitamos dinero para el año próximo para la segunda etapa”, puntualizó.

ALCALDE NO PUEDE SOLO

A pregunta expresa, reiteró que con relación al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Campeche, debe ser el alcalde en turno quien se acerque al gobernador para hacer convenios de trabajo en apoyo de la ciudadanía.

-Y lo estoy diciendo como ex presidente municipal que sé cómo es, solo no puede él; necesita el apoyo de la Federación y del Estado si quiere dar resultados -precisó.

Y agregó que en el caso del municipio de Champotón, por ejemplo, existe una excelente relación de trabajo con su presidente municipal para la programación de obras.