Me preocupa trabajar, no los shows mediáticos

Lo que yo veo y esto es a título personal, es que buscan montar shows mediáticos para justificar su incapacidad, su falta de compromiso político, su falta de talento político y, sobre todo, que no tienen un compromiso con los ciudadanos, porque ¿qué es lo que queremos todos? Que haya obras, que haya beneficio y que haya desarrollo, expresó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, tras recalcar que hasta en la política hay niveles.

Cuestionado en torno a la clausura de varias obras estatales por parte del Ayuntamiento de Campeche, también afirmó que aún con algunos retrasos, todas las obras se van a concluir, y serán entregadas en tiempo y forma.

Agregó que es responsabilidad de las empresas constructoras cumplir con los permisos, e hizo un llamado a trabajar juntos y en equipo, porque al final del camino, los ciudadanos quieren obras, quieren calles pavimentadas, quieren resultados, quieren que las calles estén limpias, quieren que haya luz, quieren que haya atención permanente en los servicios públicos.

Destacó que de su parte, continúa construyendo una extraordinaria relación con el Gobierno de la República, y gestionando obras y recursos para cumplir a los campechanos, “porque no se puede gobernar desde los medios de comunicación”.

De la responsabilidad que le achacan de todo lo malo que pasa en el municipio, el gobernador y presidente de la Conago, aconsejó al alcalde de Campeche, “que se ponga a trabajar, porque no se puede gobernar desde una cómoda silla, estando frente a la cámara de televisión todos los días”, señaló.

Y parafraseó que, “desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los gobernantes pendencieros… hay unos muy pendencieros que no aprenden, como el de aquí…”.

A pregunta expresa, el mandatario señaló que no es lo mismo ser borracho que cantinero y que hasta ahora el alcalde panista no ha cumplido con ninguna promesa de campaña, y lo peor, es que no aprende a gobernar y los ciudadanos no esperan.

Refirió que siempre ha tenido apertura con todos los alcaldes.

-¿O ustedes no se acuerdan que cuando se acercaron los municipios a pedir el apoyo del Gobierno para respaldarlos en la época de diciembre?, a todos se les apoyó -subrayó.

Reiteró que no puede tomar de manera personal alguna acción, porque él es el Gobernador y gobierna para todos.

-Yo me dedico a trabajar y verdaderamente tengo cosas más importantes que andar preocupados si el presidente municipal de algún municipio por irresponsabilidad, por falta de resultados, monta estas cosas para los medios – expresó.

Finalmente, precisó que él trabaja todos los días, “porque mientras uno escala más alto o sube más alto la montaña, más duro sopla el viento; entonces, hay que estar acostumbrados”.

-Y yo siempre estaré atento a que las personas que no aprenden a trabajar con la gente, las personas que son muy pendencieras, que no quieren el desarrollo de Campeche, aquí públicamente yo lo digo, con mucho gusto los recibo en mi oficina y les enseñamos, tienen que aprender, yo creo que hace falta mucho por aprender -enfatizó.