Ex candidata no ha comprobado gastos de campaña: PRD

Responde el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Améndola Avilés, de las acusaciones de la ex candidata calkiniense a la diputación local, de quien dijo, no ha comprobado sus gastos de campaña y de deslindó de toda actividad mucho antes de la recta final del proceso electoral.

Asimismo, respecto al enfrentamiento que ha tenido en redes sociales con algunos ex dirigentes del partido, les dijo que “soy una persona feliz” y a sus detractores les pidió investiguen y comparen resultados.

Durante la rueda de prensa, el dirigente perredista mostró documentos que avalaron la entrega de recursos, el apoyo publicitario, así como con diversos mecanismos de información en el que se le invitaba y sostenía pláticas con la candidata del Camino Real, incluso dijo que fue esta quien comenzó a distanciarse de manera personal del partido y de su propia campaña.

Dijo que ya le había llegado la copia de la denuncia interpuesta por Natalia Loeza, señalando que lo publicado en su cuenta personal de Facebook era totalmente distinto a sus declaraciones ante los medios de comunicación de dicho municipio al que representó, así como en la misma denuncia ante la Vicefiscalía calkiniense, por lo que aseguró que las cosas se resolverán de manera tranquila y sin problemas.

Reveló que la hoy ex candidata no ha comprobado los gastos de más de 80 mil pesos que se le otorgaron para su campaña, como está comprobado por la secretaria de Finanzas del partido, Italia Ehuán, representando éste casi el 10% de los recursos totales para la campaña de todo el partido, situación un tanto extraña, pero a la que según el dirigente estatal del Sol Azteca le tuvieron confianza como proyecto.

Asimismo, Améndola Avilés habló del conato de bronca que se efectuó también en redes sociales contra el ex dirigente estatal, ex diputado local y ahora regidor champotonero, Ismael Canul Canul, así como con el ex diputado local y ex coordinador de consejeros estatales, Alberto Cutz Can, mismos a los que acusó de ser los verdaderos paleros del Sol Azteca, pues mientras éste último se tomaba fotos con los candidatos de otros partidos, el primero operó en Champotón para Acción Nacional.

Aunque los señalamientos que hizo el actual dirigente son aún más graves de lo que lo acusaron, dijo que es un hombre feliz y serán los propios militantes quienes decidirán el destino del partido y de aquellos activos políticos perredistas que no se comportaron como tales ante una contienda electoral dispareja por diversos factores que ha mencionado con anterioridad.

Señaló también que no iba a responder a las observaciones con insultos tal cual lo hizo el regidor champotonero, pues prefiere no enfrascarse en rencillas de envidia, pues así catalogó que lo que está pasando en el PRD no es una ruptura o fragmentación, sino un ataque de envidia por algunos perredistas que no hicieron bien su trabajo en el momento y en esta ocasión buscaron quien les fuera a dar trabajo.

FRAUDE DE MORENA

Por su parte, Améndola Avilés dio su postura sobre la multa de 197 millones de pesos por fraude en el fideicomiso para damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, que el INE impuso a Morena a nivel nacional.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Fideicomiso “Por los demás”, recaudó 78.8 millones de pesos a través de depósitos en efectivo (44 mdp), cheques de caja (14.7 mdp), transferencias bancarias y SPEI (19.7 mdp), además de que los partidos no pueden entregar dinero a la población y omitieron informar de sus recursos a la autoridad fiscalizadora.

Este no es más que un acto totalmente ilegal en el que se demuestra una vez más que Morena es un partido de hipócritas y de doble moral, lo que durante tantos años le criticaron al PRI y ahora resulta que vienen a pagar con la misma moneda.

En el PRD esperamos que la nueva presidencia dé seguimiento a la investigación solicitada por el INE al SAT y a la Procuraduría General de la República para la triangulación de los recursos.

-¿Cuál es la diferencia entre Pemexgate, Amigos de Fox y la multa a Morena por acciones cuando AMLO era su presidente nacional? Pues poca cosa: el dinero usado por Morena para financiar su campaña, era para damnificados del sismo de septiembre. ¡Poca cosa! Ser distintos no es un asunto de discursos.

Nuevamente, agregó, López Obrador reacciona diciendo que se trata de una venganza de las instituciones electorales contra él y su partido. Una muestra más del evidente autoritarismo al que estaremos sometidos permanentemente, cuando se le señalan aciertos los reconoce y cuando no, los ignora.

-Sin embargo creemos que se trata de una primera prueba a este gobierno de alternancia: esto serviría para deslindar y dejar muy claro si las acusaciones de corrupción en la nueva administración son reales o solo se trata de un acto demagógico de campaña.