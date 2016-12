Exhortan a alcaldes de Carmen y Palizada a pagar prestaciones a sus trabajadores

Los diputados de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, exhortan a los alcaldes de Carmen y Palizada, Pablo Gutiérrez Lazarus y Pedro Ayala Cámara, respectivamente, a cumplir en tiempo y forma los pagos de las prestaciones de fin de año al cual tienen derecho los trabajadores de los Ayuntamientos, el cual debió ser cubierto a más tardar el día 20 de diciembre.

El diputado Silverio Cruz Quevedo, indicó que Pablo Gutiérrez Lazarus y Pedro Ayala Cámara deben dar la cara a los sindicalizados, por lo cual, como legisladores hacen un llamado para que cumplan con los pagos correspondientes dentro del ámbito legal.

“Hay una falta de previsión por parte de los alcaldes, en ese sentido, debieron haber previsto esta situación, si ya lo veían venir que no podían cumplir con esto, en términos de ley debieron tomar las medidas pertinentes para cumplir en tiempo y forma con los trabajadores de los Ayuntamientos”.

Reiteró que debieron realizar los pagos en tiempo y forma, por ello el llamado para que el próximo año no suceda lo mismo y los trabajadores cuenten de manera responsable con su pago en los términos que la ley señala.

Por su parte, el diputado Manuel Ortega Literas, aseguró que esta problemática es algo que no había pasado antes, por ello está clara la falta de prevención por parte de los coordinadores administrativos, ya que deben tener muy claro que son recursos etiquetados y que no se deben utilizar para otras cosas.

“Son recursos que no deben utilizarlos para otra cosa, como pago de proveedores y demás, son recursos etiquetados que están por ley, porque principalmente los Ayuntamientos dependen de sus trabajadores, están violentando la ley, hay que hacer un llamado de atención para que esto no se repita”, señaló.

Indicó que se sabe que apenas es el primer año de administración en los Ayuntamientos, pero tuvieron un curso para que la administración sea correcta en el proceso de entrega y recepción. Recordó que el pasado diciembre no sucedió, ya que las administraciones pasadas tenían los recursos etiquetados. “Vienen estas nuevas administraciones y no sabemos qué pasó, en qué se gastaron el recurso, son servidores públicos, si no cumplen con los trabajadores, no cumplen con la población en general, por eso están en su derecho de manifestarse y protestar”.

Finalmente, la diputada Edda Uuh Xool, mencionó que estarán al pendiente de este problema y atentos al proceso que se pudiese implementar en este caso, así mismo, consideró esto como una advertencia a los demás alcaldes para que hagan un buen manejo de los recursos. “Porque ahorita con la eliminación del fuero queda inmune todos y se tiene que aplicar la ley como debe ser y por eso deben cuidar toda la responsabilidad como presidentes municipales”.