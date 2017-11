Exhortan a capacitar a servidores públicos

La Dirección de Seguridad Pública en Carmen ocupa el primer lugar de recomendaciones y expedientes de queja iniciados por violaciones a los derechos humanos, informó Alejandro Ramón Medina Peña, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos, que señaló que por ello se ha pedido que se capacite al personal y a los servidores públicos del Ayuntamiento para que se sensibilicen en el tema de las personas.

Recomendaciones que también va enfocada al Bando Municipal y al Reglamento de Policía, específicamente en la isla, pero apegado a los principios de derechos humanos. Agregó que hasta el momento, la actual administración municipal ha aceptado las recomendaciones.

Al cuestionarlo si violentar el principio de presunción de inocencia traería como consecuencia no sancionar a la persona, lo que es fundamental que rige el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral, lo que significa que aplica para ambas partes, además, que el sistema pugna por tres cosas, entre ellas, que se repare el daño, que se sancione al responsable y que no se vuelva a repetir.

Ejemplo de ello es que al tener un asunto y al dar a conocer la identidad de una persona, pone en riesgo que el procedimiento pueda viciarse, que traerá como consecuencia la impunidad, esto significa que el responsable no pueda obtener una sentencia o no llegue a ser sancionado, aunado a que la víctima no tenga la satisfacción de que haya sido investigado sobre el tema, que no haya un enjuiciado y que no haya un responsable.

Asimismo, dijo que en este nuevo sistema prevalece algo muy importante, la obtención de algún dato de prueba, un medio de prueba, o una prueba, apegado a derechos humanos, inmiscuye que si esa prueba desaparece o es viciada no pueda utilizarse en un juicio.

Esto mismo a su vez implica que la autoridad tiene que ser más garante en un juicio, “ya no se puede investigar ni utilizar viejas técnicas”, afirmó, ahora se tiene que ser más apegado a los principios científicos que tienen que ser garantes de los derechos humanos de los imputados, lo que trae como consecuencia la impunidad y es lo que se está tratando de abatir, enfatizó.

Antes de finalizar, dijo que los derechos humanos son importante en una sociedad como la que vivimos, en el que deben existir equilibrios y contraste de las autoridades, lo que significa que las personas pueden encontrar en esta dependencia, alguien que les pueda ayudar en cuanto a sus derechos humanos, que no se sientan abandonados o que tengan el temor de que pueden ser vulnerados.