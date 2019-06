Exigen a edil resolver crisis por semáforos

Desde la tribuna legislativa, el diputado Antonio Gómez Saucedo lanzó enérgico exhorto al presidente municipal de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, a resolver de manera inmediata la falta de servicio en los semáforos en la ciudad de San Francisco de Campeche, así como implementar un programa de instalación de nomenclatura y señalización vial.

Señaló que la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del estado de Campeche, obliga al Municipio a la colocación, mantenimiento y preservación de la señalización vial -que incluye semáforos-, así como la nomenclatura de las vías.

“Uno de los componentes más importantes de la señalización vial son los semáforos. Como todos sabemos, estos equipos regulan la movilidad social en todas las ciudades del mundo, y no contar con ellos se pone en riesgo de sufrir accidentes vehiculares en cruceros y avenidas”, puntualizó.

Agregó que en el artículo 11 de la citada Ley, se precisa que los Municipios tendrán, además de las disposiciones contenidas en otros cuerpos legales, la facultad de colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización, la nomenclatura y señalización de la vialidad de sus demarcaciones territoriales.

“En los últimos decenios, la ciudad de Campeche ha mostrado un importante desarrollo urbano, con la aparición de numerosas colonias, principalmente populares, y que cuentan con un deficiente equipamiento urbano, entre éste la nomenclatura de calles y la señalización vial”, indicó.

No obstante, señaló que esto no puede durar eternamente, ya que en el ámbito de la administración pública municipal, estatal o federal, existen leyes y reglamentos en los que señala a cada uno facultades y obligaciones. “Cada quien tiene su responsabilidad por lo que no hay excusa para incumplir”, acotó.