Exigen diputados a la CFE tarifas justas para Campeche

Durante la sesión de ayer del Congreso del Estado, 11 diputados locales se pronuncian en favor de que se reduzcan las tarifas

Tarifas eléctricas justas para Campeche fue el llamado generalizado de diputados de las diversas fuerzas políticas que integran la LXIII Legislatura del Congreso del Estado al Gobierno Federal, durante el punto de asuntos generales de la séptima sesión ordinaria del primer año de ejercicio constitucional, sumándose a las gestiones que hace el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y a la que se deben sumar los ciudadanos.

El primero en abordar el tema fue el priista Carlos Jasso Rodríguez, quien al señalar los apagones que frecuentemente ocurren en Carmen y Palizada con duración hasta de seis horas, afectan a sus habitantes, puso de manifiesto los privilegios de los que goza Tabasco, a quien no solo le condonaron su deuda con la CFE, sino que obtuvo tarifas más bajas.

Y aunque era para hechos su intervención, su compañero de bancada, Roberto Figueroa, aprovechó para presentar un punto de acuerdo para exhortar a la CFE a concluir en breve la Subestación Eléctrica del municipio de Candelaria, cuyos recursos fueron asignados desde el 2014, a fin de fortalecer el suministro de dicho servicio.

Coincidió el diputado Alvar Ortiz Azar, y comentó que al reunirse con representantes de la CFE, se habló una vez más acerca de la reclasificación de las tarifas eléctricas para Campeche.

Refirió hay estudios y análisis serios que demuestran fehacientemente que Campeche puede recibir el mismo trato que nuestro vecino.

La morenista María Sierra Damián respondió que si bien es válida esa petición, recalcó que la CFE fue objeto de saqueo y dispendio, y que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo posible para subsanar esa situación, de la que todos somos corresponsables.

Antonio Gómez Saucedo, del PT, se solidarizó con dicho exhorto, pero, dijo, es más importante que los centros de salud reciban una atención de primera en el suministro de energía eléctrica y confió en que el Gobierno Federal atienda de inmediato ese llamado.

Nelly Márquez Zapata, criticó que la llamada Cuarta Transformación no es ni una, ni dos, ni tres, y tener tarifas eléctricas más baja es un viejo anhelo de todos los campechanos.

-Me parece que el presidente está siendo absolutamente injusto con el pueblo de Campeche, entiendo que a Tabasco le bajen la luz, pero, no estamos de acuerdo con la condonación de su deuda con la CFE, no estoy de acuerdo en que haya mexicanos de primera y de segunda -significó.

De manera burlona, el líder de la bancada de Morena, José Luis Flores Pacheco, expresó que hasta parece consigna atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando hay una total apertura, a diferencia de sus antecesores, así como el apoyo y respaldo de diputados federales para con esa lucha.

Leonor Elena Piña Sabido, refirió que desde hace muchas legislaturas se han presentado iniciativas en ese sentido pensando en el beneficio de los ciudadanos; Jorge Nordhausen Carrizales señaló que Manuel Barlett, actual director de la CFE es de lo más rancio y podrido que existe en la clase política mexicanas desde hace muchos años y fue premiado con ese cargo, además de saberle a los apagones y a las caídas del sistema. “Es penoso que sea director de la CFE”, sentenció.

Agregó que los morenistas acusaron a la Mafia del Poder de todo lo malo en el país y ahora que son gobierno son la Mafia del No Poder, por lo que invitó a todas las fueras políticas a sumarse al llamado para aplicar tarifas justas en Campeche.

Repitió en el tema, el líder de la bancada de Morena, José Luis Flores Pacheco, y Luis García Hernández convocó a no caer en discusiones estériles, dejar a un lado la simulación para que como un solo Estado reclamar justicia para Campeche, juntos sociedad civil y empresarios, sobre todo, porque sigue siendo el principal productor de petróleo del país.

A propósito de ese llamado, José Inurreta Borges presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado, legisladores federales y locales, iniciativa privada y pueblo en general, a unirse en un frente común para exigir tarifas más justas para Campeche, que de la 1-C pase a la 1-F.