Exigen eliminar cobro de estacionamientos

Inconformes exigen a las autoridades municipales frenar el cobro de derecho de uso de suelo en aparcamientos de centros comerciales

Total indignación ha provocado el cobro de estacionamiento en los supermercados como son Sam´s Club y el restaurante VIPS, sin embrago ante las múltiples quejas las autoridades municipales a cargo de Pablo Gutiérrez Lazarus, permiten que continúen estos atropellos hacia los carmelitas, indicó Pedro Hernández Macdonal, excandidato independiente por la Alcaldía, quien advirtió unan serie de movilizaciones en contra de la Comuna si no frenan estas irregularidades en los comercios.

Señaló que ambas cadenas comerciales se confabularon para comenzar a cobrar el derecho de uso de suelo en los aparcamientos desde el pasado lunes. De acuerdo a las declaraciones de Marta Elba Velázquez May, directora de Desarrollo Urbano, señaló que estos negocios no cuentan con ningún permiso para el cobro del estacionamiento, sin embrago las autoridades municipales no están haciendo absolutamente nada al respecto, señaló la funcionaria.

Lo más indignante es que aunque te hacen pagar, a través de un letrero anuncian que ambas empresas no se hacen responsables del daño que le pudiera ocurrir a los vehículos, “entonces para que quieren cobrar una cuota, definitivamente estamos en contra de esa medida totalmente arbitraria”, subrayó.

Hernández Macdonal, señaló que se debe de frenar este tipo de abusos por parte de las cadenas comerciales, y más aún si no ofrecen seguridad a los vehículos, los cuales pueden sufrir algún tipo de accidente o robo.

Indicó que lo más grave es que ni el propio munícipe, ni los regidores, ni un solo diputado han dado la cara para darle una explicación a la ciudadanía de estos hechos que se están presentando, por lo que advirtieron una serie de movilizaciones en contra de la Comuna si no le ponen fin a esta situación que lacera la economía de los carmelitas.