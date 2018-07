Externos llaman a “golpe de estado” en el PT

Pese a no ser militantes del Partido del Trabajo (PT) y no tener figura jurídica, candidatos externos y ex coordinadores de campaña exigieron la destitución del dirigente estatal de ese partido Antonio Gómez Saucedo y de Ana María López Hernández, delegada estatal, por anteponer sus intereses personales a los del partido, e incluso, sabotear la coalición con Morena.

En conferencia de prensa, Verónica Martínez Góngora, candidata a diputada local por el Distrito 06, dio lectura a un documento donde expusieron los supuestos ilícitos cometidos por Gómez Saucedo y López Hernández, a quienes acusaron de secuestrar y monopolizar al PT y convertirlo en un negocio familiar con fracaso y riesgo de pérdida de registro, vender candidaturas y poner al partido al servicio del poder local.

Asimismo, denunciaron que abandonaron a los candidatos en los procesos electorales, sabotearon su crecimiento, amenazando y chantajeando a los liderazgos que promovían los ideales partidistas.

También acusaron a la pareja de falsificación de firmas y de documentos institucionales, por lo que aseguraron, presentarán denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), para que se inicie el proceso correspondiente.

Aunque el 50 por ciento de la parte acusadora ni siquiera está afiliada al partido, enfatizaron que “es histórico el logro del registro del PT que hoy celebramos, pero estuvo en riesgo por el abandono y sabotaje de los directivos locales en este proceso electoral.

“La campaña desde la directiva, no fue encaminada a la procuración y la defensa del voto para el PT, sino que solo se limitó a atacar a candidatos de Morena, del PAN e incluso del PT”, agregó.

En un intento de albazo, quienes ahora se ostentan como parte de un Movimiento Democrático del Partido del Trabajo, declararon a medios de comunicación que tienen la oportunidad de hacer una “limpia” al interior de ese instituto político para tener un mejor desempeño en las futuras elecciones. No sin antes, acusar de traición en la lucha social desde hace décadas a López Hernández y Gómez Saucedo, y quedarse con el recurso que correspondía a cada uno de los que participaron en el proceso electoral 2017-2018.

Los responsabilizaron también de falsificar documentos del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) para hacer creer a liderazgos que sí estaban participando en la contienda electoral cuando no era cierto, dándose cuenta hasta el 1 de julio, cuando no encontraron su nombre en las boletas.