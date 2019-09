Fe y devoción en paseo por mar del Cristo Negro

Cientos de feligreses celebraron el 454 aniversario de la llegada de la imagen del Señor de San Román a tierras campechanas

En el marco de la celebración de los 454 años de la llegada de la imagen del Cristo Negro Señor de San Román a tierras campechanas, la fe, devoción y amor se hicieron presentes como cada año en el tradicional Paseo por Mar.

Centenas de católicos, sin importarles las inclemencias meteorológicas, desde muy temprano se concentraron en el Santuario de San Román, para acompañar al patrón de los pescadores en alta mar.

Las campanadas fueron la señal que daba aviso que la imagen santa estaba lista para iniciar la peregrinación rumbo al muelle de San Román, por lo cual, los aplausos, alabanzas y cánticos también hicieron presentes. La procesión estuvo encabezada por el rector del Santuario, Martín Mena Carrillo, junto con la Chiquitita San Román, Samara Bolio Franco y la reina de la feria, Shakti Llergo Cárdenas.

Alrededor de las 8:50 horas la imagen salió del sagrado templo, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, con fe y otros más con ojos llorosos contemplaban la imagen y recorrieron la calle Bravo, la avenida Montecristo, pasaron por el monumento de Justo Sierra, el asta bandera, hasta llegar al muelle, donde estaban listas para zarpar más de 20 lanchas.

“Viva el Cristo Negro Señor de San Román” en una sola voz, aplausos y cánticos alusivos se escuchaba mientras se colocaba la imagen en una de las embarcaciones y, posteriormente, en un recorrido de más de 3 horas por la bahía campechana, los fieles católicos no se cansaban de alabar y venerar al Cristo Negro, al mismo tiempo en oración agradecían un año más de vivir esta tradición y las bendiciones derramadas por su gracia.

Al concluir el tradicional Paseo por Mar que en este año fue su onceavo aniversario, la imagen fue recibida en el punto de partida por el obispo José Francisco González González, para que, en peregrinación, retornar al atrio de la iglesia para la celebración eucarística en honor al Cristo Negro Señor de San Román.

Durante la homilía, monseñor José Francisco resaltó que vale la pena renunciar a todo con tal de quedarnos con Cristo que trae vida nueva y es lo que se contempla en la imagen del Cristo Negro

Señor de San Román, un Cristo amoroso, potente y bondadoso que refleja al mismo tiempo la ternura de Dios Padre por sus hijos.

Enfatizó que en este año muchos creyentes, tanto de la parroquia de San Román y de otras parroquias que conforman la Diócesis de Campeche, han buscado este amor de Cristo en la imagen histórica que ha acompañado la fe de los campechanos durante 454 años, y de acuerdo a cálculos de los agentes del Santuario, reportan poco más de 36 mil visitantes que han venerado la imagen en estas casi 3 semanas que iniciaron las Fiestas Patronales.

“Esa piedad popular refleja lo que debemos hacer en nuestra vida espiritual, el creyente deja su casa y a su familia para venir a encontrarse con Cristo, a veces con calor o a veces con lluvia, a veces con el cansancio de haber trabajado todo el día, pero con el gozo de ir a encontrar a Jesús que me ama, que en la cruz abre sus brazos para morir constantemente por mi y que en la Eucaristía me dice, el cuerpo que yo he tenido de María se los entrego para que ustedes partiéndolo lo coman y puedan alimentarse.