Fervoroso paseo por el mar al Cristo Negro de S. Román

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

En el marco del 451 aniversario de la llegada del Cristo Negro a tierras campechanas, ayer por la mañana se realizó el tradicional paseo por mar de la sagrada imagen, en la que participaron decenas de pescadores y fieles, quienes a bordo de lanchas, acompañaron al Señor de San Román en su recorrido por la bahía de la ciudad.

El obispo Francisco González y el párroco Martín Mena Carrillo, encabezaron la caminata de la iglesia al muelle, pasando por la avenida Montecristo, pasando por el monumento a Justo Sierra, para de ahí abordar las lanchas.

Entre cánticos, alabanzas, flores en mano, porras de “Viva el Cristo Negro, Señor de San Román” y esperanza de los feligreses, a las 8.30 de la mañana partieron del muelle de San Román, con más de 30 lanchas en las que iban ciudadanos orando..

Al regresar a tierra, en procesión fue llevado de nueva cuenta la imagen a la Iglesia, donde el obispo presidió la Santa misa en su honor, desde donde envió el mensaje fue el amor que Cristo tenía a sus hijos, quien entregó su vida para la salvación de la humanidad, y esto es un gran ejemplo de amor, el cual se debería poner en práctica ante el prójimo, amigos, padres e hijos.

-Porque Cristo no pierde la vida, no se la quitan, sino que la da, porque nadie le quita la vida, sino la entrega, porque no hay un gran amor que el que da la vida por sus amigos.

Al término de la misa, entre canciones cristianos, aplausos y lágrimas, sobre todo en adultos mayores, fue subida la imagen del Cristo Negro, y así los feligreses, diferentes gremios participando en su adoración y demás actividades restantes, como el miércoles 14 de septiembre que se efectuará la misa de aniversario de su llegada.