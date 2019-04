Fiesta del Palmar será deportiva y familiar: Rosas G.

El ambiente será animado más por artistas locales y uno de talla nacional que no ha sido confirmado, esto para ejercer mejores los recursos y aplicarlos en mejorar los espacios en las colonias

En busca de invertir mejor los recursos en la creación de mejorar los espacios en las colonias donde los ciudadanos han solicitado la intervención del gobierno municipal, el edil carmelita, Óscar Rosas González, aseguró que la Fiesta del Mar será más deportiva y familiar, además que los artistas que se presenten en su mayoría serán locales y pocos de talla nacional, que hasta el momento no se han confirmado.

El alcalde de Carmen, afirmó que buscan que los recursos que se invertían con anterioridad en la fiesta, no se gasten todo, si no que estos también sirvan para la mejora de calles y los servicios públicos que tanto requieren los ciudadanos, pues en el caminar he escuchado su sentir y estamos tomando la mejor de las decisiones.

Dijo que en la ya próxima Fiesta del Mar, los eventos deportivos que se realizan en la zona de playas, serán para que disfruten las familias, además que estos estarán en los diferentes horarios ya prácticamente definidos por las autoridades deportivas.

Aseguró que no se ha dado a conocer al artista que llegara para actuar en la Fiesta del Mar, debido a que aún no se ha confirmado, por lo que no quiere adelantarse si no existe un acuerdo de por medio y luego se especule en lo que se dice.

Manifestó que están siendo cuidadosos, por lo que serán los artistas locales quienes en su mayoría estarán participando en la Fiesta del Mar, lo que se combinará con las actividades deportivas, cuando inicie la fiesta playera más reconocida del sureste.

ARTESANOS QUIEREN ESTAR EN LA FERIA

Por otra parte, los artesanos instalados en el parque Ignacio Zaragoza, dicen que buscarán un dialogo con las autoridades municipales, para que les permitan instalarse en la zona de playa, durante el desarrollo de la Fiesta del Mar, para que puedan ofertar sus productos a los visitantes.

La artesana Beatriz Pacheco Sanmiguel, dijo que están dispuestos a invertir para su reubicación provisional para poder obtener algunas ganancias y recuperarse de la crítica situación por la que atraviesan actualmente, hay aque no cuentan con un inmueble, luego de que se quemó el Mercado de Artesanías.