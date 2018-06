Finaliza riesgo de incendios, inicia temporada de lluvias

Informa Garduño Mejía

CALKINÍ.- Luego de varios meses de intenso calor y riesgos de incendios forestales y de viviendas, al final concluye esta temporada, pero se da inicio a los meses donde se expone a la presencia de fuertes lluvias e inundaciones, así como huracanes que surgen del Atlántico.

Al concluir con la temporada de riesgos de incendio, la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil, aprovechan estos tiempos para poder darle mantenimiento a los equipos que se emplean para poder llevar a cabo los trabajos de combate. Aunque dijeron que están siempre a la expectativa, pues en cualquier momento podría darse algún incendio en algún lugar pese a ser temporada de lluvias.

Ante esto el comandante operativo, Eyder Abraham Pech Panti; así como Juan Garduño Mejía, titular del Centro Municipal de Emergencias, indicaron que afortunadamente ha concluido la temporada de mayor riesgo de incendios forestales y no se registró ningún caso, por lo que ya son tres años que pasan sin que se registre un siniestro de este tipo, lo cual es digno de resaltarse, por la colaboración de la misma ciudadanía.

Ante los fuertes aguaceros que cayeron este fin de semana, las autoridades dieron a conocer que hasta estos momentos no se han presentado problemas de inundación. De igual forma no hay cultivo afectado, debido a que los campesinos aún no inician con la siembra del maíz.

Por otro lado dijeron que hay elementos de ambas dependencias que realizan inspecciones y patrullajes en zonas alejadas, básicamente donde se realizan actividades de agricultura, para checar que las personas no incurran en quemas clandestinas, esto significa que pese a que ya concluyó le temporada de riesgo no se confían.

Puntualizó que ahora están aprovechando para brindar mantenimiento a las herramientas de combate, principalmente a los que utilizarían en caso de incendio forestal, pero desde luego no queda desprotegida la ciudadanía, porque hay otros vehículos para atender emergencias.