Firma el campechano Ernesto Borges con Yanquis de Nueva York

Se convirtió en el primer campechano firmado por la franquicia

A sus 18 años de edad Ernesto Humberto Borges Duarte se convirtió en el primer campechano firmado por los Pericos de Puebla que es adquirido por los Yanquis de Nueva York, hecho que asume con total responsabilidad y con la mentalidad de no quedarse como uno más del montón que firma para una organización de Grandes Ligas y no trasciende.

Con su natural desparpajo que junto con su talento para jugar béisbol fue quizá lo que más llamó la atención de los scouts de la franquicia más ganadora en la historia del béisbol, el joven que causó revuelo en Campeche el fin de semana al conocerse la noticia de su firma con los Mulos de Manhattan, afirma parafraseando al personaje de Marvel, el Hombre Araña, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.

“El Campe”, como le llamaban sus compañeros y coaches de la escuadra Pericos-Generales en la Academia de El Carmen, Nuevo León, nació el 17 de mayo de 2001, es hijo del matrimonio formado por Ernesto Borges Betia y Janetth Duarte Domínguez, y tiene dos hermanos gemelos Ethan y Emilio, quienes también se inician en el rey de los deportes de la mano de su padre.

-¿Qué significa firmar para los Yanquis, el equipo más ganador en la historia del béisbol, equipo lleno de leyendas como Babe Ruth, Joe DiMaggio, Yoqui Berra, Mickey Mantle, Thurman Munson, Derek Jeter, Mariano Rivera y que en la actualidad tiene en sus filas una generación brillante con Gleyber Torres, Aaron Judge, Gary Sánchez, que probablemente si tu desarrollo sigue pudieras llegar a alcanzar a esa gente, qué significa para ti haber firmado para Yanquis?

Es una gran oportunidad y una gran responsabilidad porque cuando firmé y cuando me dieron la noticia la verdad la tomé como cualquier noticia, como cuando firmé para un equipo de Liga Mexicana porque no me sentía en un plan, de no manches, otro equipo, y sentirme la gran cosa.

-Aunque mis compañeros y mis amigos me dicen, “¡firmaste con Yanquis!, cómo te sientes, no te sientes así, grande. Y les digo, no, me siento normal, como cualquier otro día, no ha cambiado nada –apunta el joven que mide 1.90 de estatura y 85 kilos, que en la Academia de El Carmen alcanzó las 90 millas, con promedio de 89-90 millas, y que incluye en su repertorio recta, curva, slider y cambio.

-Y me dicen, ¡pero si es un equipo grande! Pues no, pero después veo que varios me piden fotos, me piden hasta autógrafos y apenas estoy firmando, y yo pues tomé la parte de algo cómico, de Marvel, del Hombre Araña que dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues tomo esto como una responsabilidad.