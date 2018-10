Fortalece Seplan capacidades institucionales de Ayuntamientos

Se reúne titular de la Secretaría de Planeación con directores y coordinadores del Coplademun de los 11 municipios del Estado

Para dar seguimiento en las estructuras de planeación en los Ayuntamientos del Estado, la secretaría de Planeación (Seplan), llevó a cabo una reunión de trabajo de “Planeación Estratégica para la Evaluación de los Avances en la formulación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021”, informó el titular de esta dependencia estatal y Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche (COPLADECAM), Ramón Arredondo Anguiano.

Con la presencia de los directores de Planeación y coordinadores del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) de los 11 municipios del estado, Arredondo Anguiano explicó que el objetivo de esta reunión de trabajo es fortalecer las capacidades institucionales de los Ayuntamientos para cumplir con lo establecido en su plan municipal, así como orientarlos para el cumplimiento de lineamientos en la elaboración de los planes municipales y la ley de Planeación del Estado y los municipios.

Especificó que cada ayuntamiento debe de tener un plan definido en el aspecto de la vida municipal, en sus necesidades prioritarias en beneficio a un sector poblacional.

Aseguró que tienen que trabajar de manera coordinada con el Presidente Municipal para hacer un Plan Municipal de Desarrollo ágil que responda a las necesidades y aspiraciones de la población, basados en tres pilares de la planeación: Líneas de Acción, las cuales deben de ser estratégicas, con un indicador que las mida; Operativas, adecuadas a su presupuesto, que sean realistas para ser plasmadas aquellas acciones a cumplir en el PDM; y Participativa, porque debe de responder a los intereses y aspiraciones de las necesidades de la sociedad.

“El Plan Municipal debe de responder a los intereses de la sociedad, no puede tener líneas de acción discursivas, sino concretas y medibles. ‘Lo que no se puede medir, no se puede evaluar,” subrayó.

Además, prosiguió, de prever un Plan de Contingencia, en caso de que se presente alguna situación de fenómenos y/o desastres naturales.

El titular de la Seplan dijo que se debe de contar con un programa de acción respetando la normatividad que existe en la ley. No salirse de él ya que los recursos son escasos y, por lo tanto, hay que cuidarlos. Destacó que el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que lo que está consignado en Ley no se va a cambiar, sólo habrá cambios en los programas sujetos a reglas de operación.

No tocará la Ley de Coordinación Fiscal. Lo que significa que El Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fortalecimiento Municipal y el

Fondo de Infraestructura social municipal no tendrán modificaciones y hay que tomarlos en cuanta al realizar el PDM.

Carmen recibe dinero directamente de la federación por ser sede de una administración general de aduanas del Golfo, y por ahí salen las exportaciones de la región, así que a Carmen se le participa en esos impuestos por movimiento internacional. Se los da directamente la federación.

Mencionó que el Plan Municipal de Desarrollo es un documento de trabajo que debe de ser el insumo para que el presidente municipal tome sus decisiones, además de que es un instrumento para integrar el documento del informe de gobierno municipal.

“No responder al Plan es no responder a las políticas del presidente municipal, no responder a la política del Presidente Municipal es, no responder a los intereses de la población.”

Para finalizar, Ramón Arredondo, reiteró el total respaldo y apoyo del Gobierno Estatal a través de la Seplan para la elaboración de planes municipales, por lo que se les orientará en la metodología para su elaboración y evaluación, además de presentar indicadores para el fortalecimiento y Desarrollo Municipal.

Estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Municipal, Jorge Cervera Zetina y El subsecretario de Políticas Públicas, Inocente Alcudia Sánchez, de la Secretaría de Planeación.