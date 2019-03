Fortalecerán a Pemex y la CFE

El Congreso de la Unión le aprobó al presidente Andrés Manuel López Obrador recursos extraordinarios al presupuesto que tiene Pemex de 70 mil millones de pesos, por más de 50 mil millones de pesos para exploración y perforación, y más 25 mil millones de pesos para rehabilitación de las seis refinerías y 25 mil millones de pesos para la CFE, para fortalecer la generación, producción y transmisión de electricidad, destacó Rocío Nahle Rodríguez, secretaria de Energía.

-Porque si no vamos a tener los mismos resultados que tienen a la CFE y Pemex con deudas muy grandes y si no son capaces de producir, no serán capaces de generar para cumplir con sus obligaciones y el pago de deuda.

De visita en Campeche para inaugurar los foros de la Nueva Política Energética para el Bienestar de México junto con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

-El Plan Nacional de Desarrollo que trabajo es para seis años y sin embargo el primer año, tenemos que frenar la declinación petrolera. Hoy traemos un millón 750 mil barriles de producción al día aproximadamente, cuando con la reforma energética nos dijeron que debíamos traer 3 millones de barriles, entonces pues no les salieron las cuentas o la estrategia y hoy el Estado debe retomar -puntualizó.

En cuanto a los “gasolinazos” que han causado tremendo malestar entre la población que esperaba con el cambio de gobierno federal bajaran el precio de los combustibles, Nahle García defendió que este depende del precio internacional del petróleo.

-Las últimas tres o cuatro semanas bajó el precio de la gasolina y el del petróleo bajo, esa última semana que tuvo un repunte los precios del petróleo se regla en la gasolina porque estuvimos importando casi el 80% que consumimos, la traemos del exterior. Entonces ahí hay un reflejo en el costo.