Fredy Mtz. y Velázquez, suplentes al Senado

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI designó a los candidatos suplentes a senadores de la República por el principio de mayoría relativa, en ocasión del proceso electoral que realiza votaciones el próximo 1 de julio, y que en el caso de Campeche, fueron el diputado local Fredy Fernando Martínez Quijano para la primera fórmula, e Hilda Eugenia Velázquez Rodríguez para la segunda.

Así, quedan ya integradas las fórmulas que serán encabezadas, aún sin oficializarse, en la primera, por el ex diputado local y ex delegado de la Sedesol, Christian Castro Bello, y en la segunda, por la ex delegada de la Semarnat, Rocío Abreu Artiñano.

En tanto en Carmen, en el Consejo Distrital 02 del INE, el Partido Nueva Alianza acudió para suscribir solicitudes del registro de la candidatura de la ex secretaria de Pesca y ex directora del Instituto de la Mujer, Dulce María Cervera Cetina, como candidata propietaria a diputada federal.

El documento fue recibido por la presidenta del Consejo del Instituto Nacional Electoral, Elizabeth Hernández Loyola, de manos de José del Carmen Talango Escalante, por parte de Nueva Alianza.

Así, queda sin titular la Universidad Tecnológica de Carmen, en Atasta, tras la dimisión de la también ex secretaria del Trabajo, Hilda Velázquez Rodríguez, quien como ya dijimos, será la suplente de Rocío Abreu en la candidatura al Senado por la segunda fórmula, terminando por develarse el destino de la hoy ex rectora de la Utecam, pues se decía que podría llegar como secretaria de Desarrollo Social y Humano.

Ahora se menciona para asumir la rectoría de la Universidad asentada en la Península de Atasta, el actual secretario de Energía y Recursos Naturales, Eduardo Reyes Sánchez, aunque no hay nada confirmado a la fecha.