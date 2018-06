Fuerzas armadas, garantes de la estabilidad política y social de México: gobernador

Premio Campeche, a Fuerzas Armadas

“Este año las Fuerzas Armadas serán garantes de la estabilidad política y social del país, de la institucionalidad, del Estado de Derecho y de la democracia”, afirmó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al hacer entrega del Premio Campeche 2018 a los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, representantes de las Fuerzas Armadas de México, en el marco del 155 aniversario del nacimiento de Campeche como estado libre y soberano.

En la ceremonia, el mandatario externó a nombre del pueblo y gobierno de Campeche un amplio reconocimiento al Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México por ser de las instituciones más confiables y fundamentales del país, pero también de las más prestigiadas en América Latina y el mundo.

Al hacer referencia al proceso electoral de este año, el titular del Ejecutivo estatal enfatizó que es el más importante y trascendental que vive México porque la meta es mantener la estabilidad, paz y armonía social.

Señaló que los mexicanos tienen que decidir qué tipo de país quieren, no para un sexenio, sino para las próximas generaciones: “Debe ser un momento de conciencia y reflexión; de pensamiento y decisiones inteligentes, siempre pensando en México y el bienestar de las familias. Tenemos que decidir el mejor futuro para nuestros hijos y por seguir en la ruta de la construcción del gran país que somos”.

Moreno Cárdenas puntualizó que el México que amanecerá un día después de la jornada electoral, debe ser el de las instituciones sólidas y mantener el derrotero de la estabilidad política, social y económica para aprovechar las fortalezas actuales y crecer más.

Agregó: “Debe ser un México no para tres de cada diez mexicanos, sino un México para todos los mexicanos. Ese es el México que queremos como país, todos. Un México con futuro garantizado y no con hipotecas al pasado que los mexicanos ya hemos superado. No queremos anclas ideológicas que paralicen al país, sino motores del crecimiento y desarrollo que sean cada vez más potentes y que den más y mejores oportunidades a todos”.

Ante más de 500 personas que se dieron cita en el Centro de Convenciones y Exposiciones “Campeche XXI”, entre soldados del Ejército, marinos, diputados, funcionarios y representantes de diversos sectores de la población, Moreno Cárdenas comentó que el Premio Campeche sitúa a la entidad como una tierra de gente que sabe exaltar a las instituciones que realmente merecen el reconocimiento y la gratitud social.

Dijo que Campeche es fuente de tranquilidad y paz social, pues es el estado más seguro del país donde se entiende la paz, no como una aspiración o una meta, sino como una forma de vida.

Por su parte, Cienfuegos Zepeda, al agradecer el reconocimiento que otorgaron el pueblo y gobierno de Campeche a las Fuerzas Armadas, dijo que estas son instituciones permanentes de la nación y sus misiones, estructura y funcionamiento están plenamente definidas y tienen sustento en sus propias leyes orgánicas que les imponen obligaciones para organizarse, equiparse y adiestrarse conforme a lo que reclame el cumplimiento de las tareas que tienen asignadas.

Mientras, el secretario de Marina, quien también agradeció la distinción otorgada, comentó que las Fuerzas Armadas de México son instituciones del pueblo, por ello cada uno de sus actos están dirigidos a contribuir al bienestar, paz, seguridad y tranquilidad de los mexicanos, labor que cumplen con honor, deber, lealtad y patriotismo.

Antes, el secretario de Cultura y mantenedor de la ceremonia, Delio Carrillo Pérez, detalló que este es un acto de justo reconocimiento para honrar al Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México, por la generosidad con la que apoyan a las comunidades afectadas por fenómenos naturales como huracanes y terremotos, donde cientos de miles de familias encuentran alivio al ver las caravanas de soldados y marinos que llevan alimentos, artículos de primera necesidad, consuelo, ayuda y asistencia médica.