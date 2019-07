Gladys Zavala ni siquiera iba a Morena; era aviadora

Gladys Zavala Salazar era una aviadora en Morena, cobraba, pero no realizaba ninguna actividad a favor del partido, mucho menos se presentaba en las oficinas de este instituto político, reveló la presidenta estatal, Patricia León López.

Luego de que la hermana del ex dirigente de Morena y actual subdelegado de programas sociales, Manuel Zavala Salazar, encarara al diputado José Luis Flores Pacheco, a quien acusó de traidor y supuestamente avalar su “despido injustificado”, la líder morenista aclaró en qué condiciones se le apoyaba económicamente.

“Gladys Zavala… enero, febrero, marzo, abril y mayo, nunca se presentó al partido, y yo tengo la evidencia, tenemos las listas de asistencia del personal, tenemos control de huella digital, donde ella no venía a laborar… en redes sociales hay suficiente evidencia de que ha estado participando como servidora de la nación”, declaró.

Recordó que, por instrucciones de la Dirigencia Nacional de Morena, quienes se sumaran al gobierno Federal como funcionarios o servidores de la nación, no podrían seguir percibiendo dinero de las arcas morenistas.

Ella hizo las notificaciones correspondientes en el mes de marzo y no fue sino hasta cuatro quincenas después, cuando la hermana de Manuel Jesús Zavala Salazar inició con sus desplantes y críticas al partido y sus dirigentes.

“El tema no es si le pagan o no le pagan, el tema es que ella aquí no viene a trabajar y trabaja en otro espacio, que es legítimo; ella decidió que quería apoyar en las actividades del Gobierno… hasta donde se pudo se les apoyó, porque las suspensión de su sueldo fue el 31 de marzo, a pesar de que ella en enero, febrero y marzo, desde que yo he estado aquí, nunca se presentó a laborar”, afirmó.

Cuando al fin platicó con ella, le recomendó solicitar su reincorporación al partido, dirigiendo un escrito a la líder nacional Yeidckol Polevnsky, sin embargo, no lo hizo, y optó por la denostación, lo que es violatorio de los estatutos del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador.

Leyó el artículo sexto del estatuto morenista, donde se instruye a todos los militantes a defender a sus compañeros de partido y hablar bien de Morena en todos los medios, incluyendo las redes sociales, cosa que la Gladys Zavala no hace.

“Debemos de enarbolar y respetar nuestros propios documentos, ella habla de su militancia del amor que le tiene a este partido, del respeto que le tiene a este partido, lo dice, pero no lo demuestra… porque la conducta es obviamente una conducta que no es la correcta”, añadió.

Remarcó que si la queja ante el partido no le satisface, también puede ir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para demandar por las supuestas violaciones a sus derechos.

Por último, insistió en que estos ataques, no son por respeto a sus derechos laborales, sino que tienen un trasfondo y es golpear para desestabilizar a Morena. Añadió que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia conoce del caso y podría sancionar a la hermana de Manuel Zavala.