No habrá subsidio a gasolina: Romo

El futuro secretario de la oficina presidencial aseguró que el gobierno no subsidiará ni controlará el precio de la gasolina y dejará que se determine por el mercado

El próximo jefe de la oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, expuso que los precios de los combustibles se determinarán por los precios del mercado.

“Vamos a seguir con la política actual, no vamos a subsidiar, no vamos a controlar, no vamos a hacer nada que no sea de mercado, todo es de mercado”, aseguró en entrevista luego de su participación en el Foro Económico México 2018, organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).

Romo dijo que el mecanismo vigente de estímulos a las gasolinas vía una cuota disminuida del IEPS se mantendrá pero -acotó- que en la medida en que se actúe de forma responsable, se podrán hacer cambios.

Sobre si se va a “mover” el estímulo fiscal a las gasolinas, subrayó que “no vamos a hacer ahorita nada nuevo, no vamos a cambiar nada para no crear incertidumbre y no vamos a hacer nada que afecte la confianza, nada”.

Afirmó que van a tener mucho cuidado en bajar el gasto corriente para no “comernos” ese colchón que se tiene del IEPS y otras cosas. “Por ese lado no hay que preocuparse porque si ponemos una barrera pues cómo podemos detonar el sector energético, sería una gran contradicción y no lo queremos hacer”, apuntó.

“Estamos cómodos con contratos petroleros”. El próximo jefe de la oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador aseguró que el equipo de transición entró en un proceso de revisión de los contratos petroleros de la reforma energética y, hasta el momento, los contratos examinados los han dejado cómodos.

“Hemos revisado casi todos los contratos y estamos bastante cómodos con todos, bastante cómodos, bastante cómodos”, apuntó. Romo dijo que la próxima semana habrá una nueva reunión con todas las empresas que ganaron licitaciones como parte de la reforma energética, el objetivo será conocer las inquietudes y dudas de los empresarios, como sucedió en el encuentro en Tabasco de López Obrador en días pasados con inversionistas.

“Los contratos se van a revisar, en los próximos 10 a 15 días, con el espíritu de quitar cualquier duda de que vamos a respaldar lo que se ha hecho y que queremos que nos demuestren que la reforma sí va a traer más producción y beneficios al Estado”, afirmó.