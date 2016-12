Gobierno de Rolando Zapata Bello, violento y corrupto: Ramos Herrera

now playing

El usar la fuerza pública para agredir, golpear, amenazar de muerte y coartar la libertad de expresión a periodistas campechanos, por parte del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, es una acción totalmente “reprobable” y se debe castigar. Los tiempos que vivimos en la actualidad ya no pertenecen a la era cavernícola o la edad media donde toda persona en contra de las ideas de los monarcas era castigado con la muerte, sin embargo, parece ser que el mandatario yucateco no evolucionó y se quedó en el pasado, señaló Manuel Ramos Herrera, ex candidato a la presidencia municipal de Campeche, por Movimiento Ciudadano (MOCI).

Definitivamente, el atropello del que fueron objeto los periodistas campechanos debe llegar hasta las últimas consecuencias, hay que ponerle un alto a tanta corrupción y violencia generada por los gobernantes sobre los ciudadanos. En México existe la libertad de expresión, derecho constitucional plasmado en nuestra Carta Magna en sus artículos 6 y 7, por tal motivo, ningún funcionario de los tres niveles de gobierno, puede callar las voces de los desvalidos a través de los medios de comunicación, sobre todo, de una forma tan violenta y agresiva como lo hiciera el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello.

La sociedad está cansada del “autoritarismo, la represión y la corrupción” de ciertos servidores públicos que solo usan el cargo para enriquecerse con el erario público como el mandatario del vecino estado de Yucatán, quien ha sumido en la pobreza a sus representados al no tener mayor crecimiento económico ni productivo desde que asumiera el cargo de gobernador.

Ramos Herrera aseveró que los servidores públicos saben de antemano que son figuras públicas y que están expuestas a las críticas a través de los medios de comunicación, sin embargo, a Rolando Zapata Bello la crítica parece no tomarla con sabiduría y tiene reacciones violentas y agresivas contra quienes las generan. Así mismo, no debe olvidar que el pueblo que lo eligió puede darle la espalda a su partido en el próximo proceso electoral y él será el único culpable de los resultados que se obtengan, ya que su actitud generará miles de votos de castigo, concluyó.