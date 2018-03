Gobierno de RZB, foco rojo en violencia

En el Sur de Mérida ha aumentado la violencia de género

Además de contribuir a romper la brecha de desigualdad entre norte y sur de Mérida, el recién inaugurado Centro Cultural del Sur dará continuidad a los programas que se gestan en prevención de los delitos hacia el género femenino, señaló María Herrera Páramo, directora del Instituto Municipal.

Para Herrera Páramo, el sur aún presenta focos rojos en materia de violencia de género, sin que el mandatario Estatal Rolando Zapata Bello, implemente las leyes para erradicar este grave problema de género que persiste en el Estado.

Sin embargo, considera importante que Zapata Bello proponga programas especializados que lleven información a las mujeres de toda la ciudad, principalmente en las comisarías donde se han registrado maltrato y violencia hacia las mujeres indígenas.

Asimismo, recordó la existencia de Línea Rosa, aplicación que debería funcionar para la atención especializada en combatir la violencia contra la mujer, y a la que cada vez más mujeres acuden ante situaciones de emergencia, actuales o pasadas, sin embargo los recursos invertidos para este programa no fueron los necesarios ya que no funciona desde algunos meses.

“Cada vez es mayor la preocupación por la violencia contra las mujeres, pero no hay que olvidar que se trata de una cuestión estructural muy difícil por la falta de apoyo de la autoridad gubernamental que pese a que ha hecho “esfuerzos” para invertir no han sido los suficientes”, precisó.

“Creo que es importante es evaluar los programas relacionados con la prevención de violencia, sobre todo en las comisarías y zonas conurbadas”, expresó.

Aclaró que esto no significa que en el norte de la ciudad no exista la violencia, “lo que pasa es que es menos evidente debido a los intereses del Gobernador Rolando Zapata que hay de por medio. Tanto hay violencia en el ámbito donde hay recursos, como donde no los hay”, sentenció.