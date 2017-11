Gutiérrez Lazarus sigue los pasos del ex alcalde

Observaciones de la Asecam, confirman que no hay transparencia en la rendición de cuentas, asegura síndico

Las observaciones hechas por parte de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), dejan clara evidencia que no existe transparencia y rendición de cuentas en el Ayuntamiento de Carmen por parte del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, asimismo han provocado reacciones de diferentes actores políticos, tales como el síndico de Hacienda, José del Carmen Gómez Quej y el síndico Administrativo Alberto Rodríguez Morales, quienes aseguran que el edil sigue los pasos del ex-alcalde carmelita E.I.G.L.

Opiniones que se generaron al darse a conocer las 37 observaciones que realizó la Asecam a las cuentas públicas ejercidas en 2016, en donde está la necesidad de comprobar 200 millones de pesos que corresponde a la administración actual.

El síndico de Hacienda, José del Carmen Gómez Quej y que pertenece a la fracción panista del cabildo que no congenia con Gutiérrez Lazarus, explicó que la incongruencia del alcalde es ocultar información de las cuentas, cuando siempre aseguró que su gobierno sería transparente.

Al ser cuestionado sobre los 100 millones de pesos que el alcalde anunció como extraviados por el ex-tesorero y el ex-contralor y que no se reflejan en las observaciones de la Auditoria, dijo:

“A mí no me han mostrado papeles para decirme de donde viene el desvió o a dónde fue, no se sabe nada, al igual la Asecam pudo haberlo considerando por otras cuestiones y no por desvió, por lo que no tiene facultades para acusar a un ex-tesorero y a un ex-contralor”.

Por lo que la solución a este problema deberá ser ventilado ante las autoridades judiciales del Estado, donde el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus presentó una denuncia desde el pasado mes de febrero.

Fue el alcalde con un grupo de auditores externos quienes aseguraron en una rueda de prensa el extravió de ese recurso, pero que hasta hoy sigue sin aclararse, aseguró José del Carmen Gómez Quej.

Por su parte, el integrante de la bancada priísta en el cuerpo edilicio carmelita, Rodríguez Morales, cuestionó las intenciones del actual alcalde carmelita, al guardar con celo la verdadera situación de las finanzas públicas.

Ya que todas sus acciones son para tratar de proteger a una red de funcionarios corruptos que operan en el Gobierno Municipal, sobre todo en la tesorería y en la Dirección de Obras Públicas, áreas que manipulan fuertes recursos económicos correspondientes al cobro del impuesto y sobre adquisición de obras.

El alcalde, así como su ex-tesorero, junto con Ligia Patricia Góngora actual titular de esa dependencia, están obligados a responder a las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado.