Habitantes de Miguel Colorado denuncian tala ilegal en Champotón

Habitantes de Miguel Colorado, Champotón, pidieron la intervención del Gobierno del Estado para frenar la tala ilegal que ejidatarios de El Lechugal, Escárcega, realizan en esa comunidad desde hace cuatro sexenios, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan su denuncia.

Cerca de las 11:00 horas, los demandantes llegaron a la sede del Poder Legislativo encabezados por el comisario ejidal y municipal de Miguel Colorado, Óscar Pech y Pablo Martínez, respectivamente, quienes señalaron que este problema data de hace más de 10 años, sin que autoridad alguna intervenga y le ponga solución.

El motivo de su presencia ante la autoridad estatal, dijeron, se debe a que antier por la noche surgió un enfrentamiento donde hubo hasta balazos, porque se dieron cuenta de que se estaban llevando la madera en sus camionetas.

Mencionaron que al percatarse de la situación, hablaron a la Profepa y PGR para que interviniera, pero sin éxito, por lo que los saqueadores tuvieron la oportunidad de irse del lugar.

“Los saqueadores se nos pelaron, pero las camionetas sí las tenemos, y las camionetas no tienen placa”, destacaron.

Asimismo, responsabilizaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por otorgar permisos de aprovechamiento a quienes no cuentan con la materia prima, “porque no puede ser posible que no sepan qué pasa en el ejido, ya que la tala no es de ahorita, tiene años”, expusieron.

Por esa razón, hicieron un llamado al Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para que atienda sus peticiones y no se genere un conflicto de fatales consecuencias.

Antes de ser atendidos por personal de Gobernación, advirtieron que si no hay solución cerrarán el paso a Miguel Colorado.