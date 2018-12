No habrá aumento al impuesto predial y catastral

Legisladores analizarán que propuestas de alcaldes no lesionen la economía de los campechanos

Hasta el momento, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado no tiene planteado aceptar aumentos catastrales o prediales, así lo afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Ramón Méndez Lanz, quien aseguró tienen hasta el día 20 para aprobar y dictaminar los resultados de los análisis en comisiones, pero reiterando que no permitirían el aumento de los impuestos si no hay un argumento sólido.

Señaló que la responsabilidad de los legisladores es analizar cuidadosamente el concepto en el que los alcaldes presentaron ajustes, esto, para que tanto los involucrados en el análisis y dictamen, así como quienes lo solicitan, sepan para qué sirve realmente el concepto y no hayan hecho una estrategia previa de lo que están requiriendo, esto, a expensas de que son casi ya 9 años los que no se han modificado estas zonas catastrales y prediales.

De igual forma, afirmó que la economía de los ciudadanos ha sido duramente golpeada y que se ha buscado mejorar por todos los medios posibles para que no se resienta con cada proceso de inflación que realmente surge a nivel internacional y no es propio de México o de la entidad, para ello se les ha pedido a los grupos parlamentarios que participen y a las comisiones encargadas de los dictámenes que estén pendientes con sus asesores del compendio de documentos que los alcaldes les han entregado.

Entrevistado al término del último día de comparecencias, el legislador dijo que los aumentos planteados por tres municipios dentro de sus leyes de ingresos, aunque son mínimos, lesionan a la ciudadanía y por ello se está analizando no dar luz verde para su aplicación.

Méndez Lanz dijo que como legisladores deben cuidar que las peticiones o modificaciones que les hagan a los municipios, no sean temas que lesionen a la ciudadanía, y por ello es necesario prestar atención a cada propuesta de los alcaldes, antes de aprobarlas.