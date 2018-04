Reitera AMC: No al alza en transporte

No habrá ningún incremento a la tarifa del transporte público, reiteró el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, tras señalar que si bien los empresarios de este sector tienen todo su respaldo y apoyo, deben prestar un mejor servicio y de calidad a los usuarios. Entrevistado al término de la Primera Reunión Nacional del Colegio de Bachilleres, el mandatario estatal aclaró que “siempre estamos en comunicación con ellos”. Lo que he dicho, para que no se interprete de otra manera, yo siempre les he dicho: Los transportistas, todos, todo el transporte público en el Estado, necesita y demanda siempre de nuestro apoyo y lo tiene. Y agregó que es necesaria la modernización en el sistema de transporte público del Estado, “habrá apoyos y respaldos, pero también tienen que gestionar, tienen que trabajar, tienen que dar una mejor atención”, enfatizó.

