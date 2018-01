No habrá Coalición si no aceptan las propuesta de AN: VV

El 13 de enero vence el plazo para registrar las coaliciones ante el IEEC

En Campeche no habrá Coalición con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), si no aceptan el 70 por ciento de candidaturas que propone el Partido Acción Nacional (PAN), advirtió la dirigente estatal Yolanda Valladares Valle.

Al vencerse el plazo para la inscripción de las Coaliciones a nivel local del llamado “Por México al Frente”, el próximo 13 de enero, consideró que de no llegar a un acuerdo para que el PRD y MC acepten el 10 y 20 por ciento para ellos que propone el blanquiazul, “no habrá coalición” en Campeche.

Comentó que esos porcentajes se establecieron en un primer acuerdo para concretar a nivel local el Frente para el proceso electoral de 2018.

“La propuesta ya está puesta sobre la mesa y nosotros estamos esperando que ellos digan si van o no van, con esas condiciones”, reiteró.

Valladares Valle confirmó que en fecha reciente se reunió con los presidentes de ambos partidos, Víctor Améndola Avilés y Pedro Estrada Córdova, pero no lograron ponerse de acuerdo.

Insistió en que Acción Nacional en Campeche sigue firme con su propuesta y no cambiará: 20 por ciento de los distritos locales y regidurías para el PRD, con la posibilidad de encabezar el menos tres municipios donde sean competitivos electoralmente; y 10 por ciento para Movimiento Ciudadano.

Recalcó que aún están en pláticas las negociaciones entre los tres partidos y que no se deben adelantar los tiempos, pues queda una semana para resolver si van o no juntos en la elección del 1 de julio.

Asimismo, enfatizó que no hablará más del tema hasta que no se resuelva el asunto, “eso se definirá en la mesa y no voy a dar ninguna postura hasta que se haya concretado algún acuerdo, y no tenemos concretado ninguno”.

Precisó que en caso contrario, cada quien iría por su lado, y afirmó que ese nunca ha sido problema para el PAN, ya que recordó que en las pasadas elecciones ganaron y recuperaron importantes espacios. “Estamos preparados para ir con candidatos propios.