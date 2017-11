No hacer circo mediático en torno a gasolineras, pide LMT a regidores

El exdirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Felipe Moo Turriza, reprobó al alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, y a los regidores panistas por el circo mediático que se está armando en torno a las gasolineras que se están haciendo. Señaló que sin defender a nadie, a los regidores ya se les olvidó el préstamo millonario con el que se pretende endeudar al municipio y los problemas de servicios públicos que persisten en la ciudad, mientras con lo de las gasolineras solo están defendiendo a la familia Mouriño y su emporio de energéticos.

Señaló que el Ayuntamiento de Campeche ha presentado severas deficiencias de operatividad, así como de atención a los ciudadanos, la falta de servicios públicos ha sido uno de los problemas recurrentes de la actual administración y se ha escudado en la falta de solvencia económica mientras que ha realizado viajes sin importancia al extranjero en los que tiene gastos de representatividad por encima de los 50 mil pesos, “eso nadie lo está analizando, pero se quejan de otras cosas que tienen un trasfondo político”, acusó.

En cuestión de las estaciones de servicio nuevas que se quieren instalar en la ciudad capital, destacó que aunque estas estén fuera del alcance de la empresa de la familia española que ha beneficiado directamente al panismo campechano, hay de cierto que dicha empresa de energéticos quería los espacios que hoy le reclaman al Ayuntamiento haber entregado a otros mejores postores, quienes dieron una fuerte suma para poder permitirles empezar las construcciones ahí.

“A los regidores panistas se les está haciendo fácil hacer el juego sucio de la familia Mouriño, quejándose de la Comuna y del alcalde, a los cuales no se les exime de su culpabilidad e incapacidad para llevar las riendas del municipio, pero el panismo en Campeche está sacando partida de dichas acusaciones de los permisos, pues la corrupción no es de ahorita, los permisos se han otorgado a cambio de favores, el problema resulta cuando estos permisos ya estaban solicitados y no se los entregaron a los caprichudos de GES”, abundó.

Moo Turriza recalcó que pese a estar en lo correcto de velar por el bienestar de los ciudadanos ya que en las cuatro estaciones que se quieren instalar en diversos puntos de la ciudad y que en tres de estos incumplen los reglamentos que Desarrollo Urbano debe verificar, pero si se requiere cumplir con los reglamento, basta con mencionar con la estación de servicios que se encuentra frente al Instituto Tecnológico de Lerma así como el Tecnológico de Campeche en el poblado de Lerma.

Es aquí donde Moo Turriza volvió a hacer referencia a que los regidores quieren hacer el trabajo sucio de la familia española mientras a los campechanos los están dejando en un segundo término, rematando en que este grupo de cabildantes lo que están haciendo es un golpeteo para empezar a hacer eco en sus carreras políticas y no se queden sin hacer nada para el próximo año, caso como el de Brown Gantús que trató de negociar con Morena o Inurreta Borges que quiere una diputación local.