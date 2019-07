Haremos de Palizada un ente turístico

El gobernador Carlos Miguel Aysa González, refrendó su compromiso para visitar todos los municipios y ser un aliado del turismo y los campechanos

En su gira al municipio de Palizada, del que es oriundo, el gobernador Carlos Miguel Aysa González acompañado por esposa Victoria Damas de Aysa, refrendó su compromiso de seguir visitando todos los municipios y a ser un aliado del turismo y de los campechanos, “voy a ser un Gobernador para los campechanos”, manifestó.

En entrevista, el titular del Ejecutivo estatal al término de la inauguración del módulo de juegos infantiles inclusivos “Juguemos todos”, enfatizó que hará de Palizada un ente turístico, “ahora, precisamente, estaba hablando con el secretario de Obras Públicas y le vamos a meter a Palizada”, indicó.

Destacó se rehabilitará todo el malecón, el Cine Morón para que den espectáculos, luces, pavimentación y aparte, el muelle, del que dijo se rehabilitará para que quede bonito. “Espero que esté bonito para la carrera de lanchas el 24 de agosto”, completó.

Asimismo, resaltó que en todos los municipios hay proyectos importantes, como el que se plantea para Hecelchakán, donde se dará especial énfasis a su gastronomía y la construcción de una carretera que lleve a Pomuch, que se denominará Avenida de los Muertos, que se echaría a andar en noviembre próximo.

“Entonces, le vamos a meter con todo, no tengo ni dos meses y ya tenemos como 300 millones en los municipios, ya comprometidos, para que empiecen”, significó.

Y agregó: A Palizada no había venido, era el único municipio, pero ya me comprometí el día 10, ya me comprometí el día 24, pero si me quedo aquí a vivir, pues tengo que viajar, mencionó.

Cuestionado si previo o en la entrega del Cuarto Informe de Gobierno adelantará alguna obra en específico, respondió que “mi estilo, yo no anuncio obras sino las arranco.

“Yo quiero, por ejemplo, ahora que comentamos, ya me salió otro, ahora me voy al Cine, vamos a ver la Concha Acústica si nos permite INAH, la vamos a rehabilitar”, indicó.

Respondió que al encabezar los dos últimos años de la administración estatal quisiera que lo recordaran por su cercanía con la gente, y que “al final, diga: Este hombre sí trabajó”.

De su visita a la tierra que le vio nacer, Aysa González, expresó: Es mi casa, ahora que venía vi el río y dije: Por ese salí a estudiar, y como muchos. Palizada es un pueblo que ya tiene tres gobernadores, ¡Imagínate!, significó.

Puntualizó que después de Campeche, nada más Palizada; Field Jurado, Carrillo Zavala y un servidor, concluyó.