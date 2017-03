Hasta los panistas piden que Ayala dé la cara a paliceños

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Ante las acusaciones en contra del alcalde Pedro Ayala Cámara, de que no sabe gobernar para todos y mantiene una nómina inflada no sólo por familiares sino por gente de otros municipios, la diputada Ileana Herrera Pérez, aún siendo de su mismo partido, señaló que lo correcto es que dé la cara y responda al pueblo de Palizada.

-El alcalde tiene que sentarse a platicar con la gente y bueno, yo no puedo dar mi opinión acerca de, porque no conozco la solicitud. En el momento en que me llegue te aseguro que de manera personal, yo sí le solicito que venga y aclare las acusaciones, porque, repito, debe haber pruebas -manifestó.

Al ser cuestionada respecto de las solicitudes que han entregado ex empleados de la Comuna de Palizada a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, a la que se han sumado recientemente más habitantes con sus firmas, donde piden apoyo de los diputados de la LXII Legislatura para que Ayala Cámara rinda cuentas, la legisladora panista dijo desconocer de qué se trata.

-Por supuesto que está en la facultad del Congreso, pero, repito, no ha llegado nada. Todos son rumores, el día que llegue de manera formal, por supuesto que se le invitaría -respondió.

Agregó que está en la facultad del Congreso hacer que comparezca, “pero, repito, no ha llegado nada. Todos son rumores, el día que llegue de manera formal, por supuesto que se le invitaría”.

Al hacerle de su conocimiento que han sido entregados dos solicitudes formales, donde acusan a Ayala Cámara no sólo de despido injustificado de trabajadores de la Comuna, sino también de mantener al municipio en la ingobernabilidad, entre otras cuestiones, por lo que piden su destitución, Herrera Pérez, mencionó que “a mí no me ha llegado”, pero que como diputados lo convocarían.

-Llamarlo, sea del partido que sea, cuestionarlo por qué hay tantas acusaciones en su contra -recalcó.

-Estas acusaciones les perjudican a ustedes, ¿al Partido Acción Nacional?

-No, hombre, más perjudicados, ¡no estás viendo la división que existe! -expresó.

Y agregó, que aunque pertenezcan a un mismo partido, “cada quien es diferente, o sea, tenemos una misma ideología, pero cada quien es responsable de sus actos, siempre -subrayó.

La polémica diputada carmelita, manifestó que ella no tiene la culpa si alguien de su partido hace algo.

-¡Para nada! ¡Yo voy a responder por mí! Ni siquiera respondería por mi familia, cada quien es individual, somos seres individuales, entonces, cada quien es responsable de sus actos -concluyó.