Hecelchakán, en total abandono por la ineficiencia de Pech Huitz

*Los parques de las colonias están invadidos de maleza y basura *Los integrantes del Cabildo solo ven por sus intereses personales: Lourdes Koyoc Poot, secretaria general del PRI en Hecelchakán

A pesar de contar con camiones recolectores, brigadas de personal y el equipo necesarios, la cabecera municipal de Hecelchakán es un muladar, ante la ineficiencia administrativa del alcalde Modesto Pech Huitz, acusó la secretaria general del PRI municipal, Lourdes Koyoc Poot.

-Los parques en las colonias como San Juan, La Quinta, incluso el Parque Principal, están invadidos de hierba y los juegos pueden lastimar a los infantes que se acerquen a jugar, pues están en malas condiciones y rotos.

Lamentó que la mayoría de los integrantes del Cabildo solo vean por sus intereses personales y avalen las deficiencias de Modesto Pech, pues nada hacen por obligar al munícipe a brindar buenos servicios a la población.

Destacó que una de las denuncias que se han hecho contra el edil es de mantener una nómina muy inflada, incluso los regidores llegaron a la ciudad capital en una rueda de prensa improvisada luego de salir de una sesión de Cabildo donde se les negó el desglose de la información de la Ley de Egresos e Ingresos que el edil mandó al Congreso del Estado y también se les negó la explicación del por qué tenía modificaciones.

La funcionaria tricolor dijo que no es que el Cabildo no funcione, sino que el alcalde ha sobrepasado la autoridad que también comprende a los regidores, pues también los de su partido son un cero a la izquierda, solo pelean en las sesiones de cabildo pero no dan declaraciones para exhibir la ruptura del partido en cuanto a la relación que hay con Pech Huitz y los regidores panistas, siendo que como tampoco le autorizaron algunos movimientos irregulares en los presupuestos del municipio, este se ha dedicado a pasar por alto las advertencias de estos.

Incluso, entre los señalamientos de los trabajadores excedentes en la nómina del municipio, la priista aseveró que pese a tener a gente de más a su cargo, los servicios públicos son insuficientes, sobre todo en recoja de basura, misma que no tiene horario y puede permanecer hasta tres días en las calles, el edil y su gente pasar a un lado de la misma y no hacer nada al respecto, los vehículos están disponibles pero no hay gente cumpliendo con estas funciones.

De la misma manera se encuentran las vialidades, no solo de la cabecera, sino que hizo énfasis en que las comunidades cercanas a la cabecera como Santa Cruz, Chunkanán, Sotsil, Pomuch y otras están completamente destruidas, ni que decir de las más lejanas como Montebello, Nohalal, Cumpich, Dzotchán, etc., en donde las calles son casi intransitables y solo se puede llegar casi en camionetas grandes para evitar lastimar los vehículos pequeños.

Incluso en estas mismas retomando el tema de la falta de recoja de basura, la situación de estas comunidades se encuentra en peores condiciones pues no tienen este servicio público, por lo que abundan los basureros clandestinos los cuales son incendiados por los mismos habitantes y el humo contaminado llega a ser aspirado por los habitantes de estas comunidades, afectando a la salud de niños, adultos y personas de la tercera edad.

Koyoc Poot, aseguró que basta por darse una vuelta a las colonias de la cabecera, ir a los parques y verificar las condiciones en los que se encuentran estos, sin pintura, rotos e invadidos de maleza que tardan en limpiar arriesgando a los niños a que se lastimen o los pique algún animal rastrero por la cercanía que las zonas de vegetación del municipio, sobre todo, es penoso cuando los juegos del parque principal se encuentran en las peores condiciones mientras que están poniendo las letras para el parador fotográfico.

El alumbrado público es deficiente, hay colonias que carecen de luz no porque no hayan las luminarias, sino que no sirven estas luminarias y no se ven a las brigadas de Servicios Públicos hacer lo correspondiente para irlas cambiando, además que aseguró que lo que le hace falta al municipio es un cambio completo de sistema de luminosidad tal como las que se están colocando en otros municipios como Campeche, Carmen y Champotón.